कब-कब बढ़ी है लोकसभा की सीटें? आखिर क्यों जरूरी है परिसीमन

Lok Sabha Seats Increase: लोकसभा चुनाव 2029 से पहले केंद्र सरकार लोकसभा की सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए लाया जा रहा है। वहीं 273 सीटों को मुख्य रूप से महिलाओं के लिए रखा जाएगा, ताकि मौजूदा सांसदों की सीटें प्रभावित न हों। इसको लेकर एक बार फिर से परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा।