Patrika Data Story: बढ़ सकती हैं लोक सभा की सीटें, 409 होगा बहुमत का आंकड़ा, महिलाओं के लिए 273 सीटें रिजर्व

गौरतलब बात यह है कि साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिला आरक्षण को नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था। अब सरकार इस प्रावधान को अलग कर रही है। माना जा रहा है कि नई जनगणना के आकंड़ों को आने में वक्त लग सकता है। इसलिए सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही नया परिसीमन कराने पर विचार कर रही है। ताकि 31 मार्च 2029 के बाद होने वाले चुनावों में यह कोटा लागू किया जा सके।