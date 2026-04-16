PM Modi ने अखिलेश यादव को बता दिया अपना मित्र, बोले-ये हमारी मदद भी कर देते हैं, अखिलेश का रिएक्शन रहा लाहजवाब



इसी दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीच में कुछ कहना चाहा, जिससे कुछ सेकंड के लिए पीएम मोदी को रुकना पड़ा। लेकिन उन्होंने इसे भी सहज तरीके से संभाल लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं आपका आभारी हूं, आपने मेरी पहचान करा दी और फिर अपने सामाजिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि वे अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। अपने भाषण के बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। मुस्कुराते हुए बोले कि अखिलेश उनके 'मित्र' हैं और कभी-कभी उनकी मदद भी कर देते हैं। यह सुनते ही सदन में हल्की हंसी गूंज गई और खुद अखिलेश यादव भी मुस्कुरा उठे।