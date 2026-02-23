चीख न सके इसलिए मुंह में फेवीकॉल डालकर की रेप की कोशिश, पीड़िता के हौसले के आगे पस्त हुआ आरोपी

पूर्णिया के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने कहा कि वह बीते दिनों अपने घर में अकेले सो रही थी। तभी गांव का ही युवक कैलाश राय चुपके से उसके घर में दाखिल हुआ। वह जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जैसे ही मैं मदद के लिए चीखने लगी तो उसने मुझे धमकी दी और गला दबा दिया। इतना ही नहीं उसने मेरे मुंह में फेविकोल डालकर बंद करने की कोशिश की। मैंने किसी तरह उसे धक्का दिया और घर का दरवाजा बंद कर मदद के लिए बाहर भागी। पीड़िता ने कहा कि अगर समय रहते पुलिस नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। पीड़िता ने कहा कि मैं चाहती हूं कि उसे कड़ी सजा मिले ताकि वह दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत न करे।