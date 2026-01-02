Ballari Attack: बीजेपी-कांग्रेस की लड़ाई में BJP नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- पहले से रची साजिश

BJP नेता ने किया साजिश का खुलासा, कहा- "पहले से रची साजिश" (Photo-IANS)
R. Ashok on Ballari Attack: कर्नाटक में दो नेताओं के बीच की लड़ाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह झगड़ा बेल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के बीच में हुआ था। बातचीत से शुरू हुई हाथापाई में गोलियां भी चली, जिसके बाद नेता के घर के बाहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसको पुलिस ने मिसफायर बताया।
बता दें कि कर्नाटक में 3 जनवरी को वाल्मीकि की मूर्ति लगाने का प्रोग्राम होने वाला है। इस कार्यक्रम के लिए जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर बैनर लगाए गए थे। इसके बाद जनार्दन के समर्थकों ने बैनर लगाने पर आपत्ति जताई और विवाद शुरू हो गया।
विवाद होने के बाद आर. अशोक ने यह दावा किया कि बैनर विवाद को लेकर हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हुई। इसके बाद पुलिस पर जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर हुई फायरिंग को "मिसफायर" बताने के लिए दबाव तक डाला गया।
आर अशोक ने कहा, "एक ग्रुप इकट्ठा हुआ और जनार्दन रेड्डी के घर के कंपाउंड के अंदर बैनर लगा दिए। इसमें जनार्दन रेड्डी की क्या गलती है? उन्होंने (ग्रुप) ने खुद गोलियां चलाईं, उन्होंने खुद हत्या की और अब जनार्दन रेड्डी को दोष देना माफ करने लायक नहीं है। जनार्दन रेड्डी पर हमला करने और उनकी हत्या करने की पहले से सोची-समझी साजिश थी।"
जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के द्वारा कार्यक्रम के बैनर लगाने पर आपत्ति की गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। बात कहा-सुनी से शुरू हुई। इसके बाद दोनों ग्रुप हाथापाई और पत्थरबाजी करने लगे। बाद में फायरिंग भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।
स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, जिससे भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। पुलिस अधिकारी (SP) रंजीत कुमार बंदारू ने कहा, "बैनर विवाद के कारण जनार्दन रेड्डी के समर्थकों और शहर के विधायक के समर्थकों के बीच दंगे और पत्थरबाजी हुई। फायरिंग भी हुई और गलती से हुई फायरिंग में एक व्यक्ति, राजशेखर, की मौत हो गई।
बेल्लारी हत्या के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने बेल्लारी में BJP विधायक जी. जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर हुई झड़प की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "मैंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं कि गोली किस बंदूक से चलाई गई और यह सब कैसे शुरू हुआ। वहां बंदूकधारी थे और हवा में भी गोलियां चलाई गईं। राजशेखर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई।"
बीजेपी नेता बी. श्रीरामुलु ने कहा, "26 साल के राजशेखर रेड्डी, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, कल हुई फायरिंग में उनकी मौत हो गई। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं। जनार्दन रेड्डी के घर जाने वाली सड़क पर एक बैनर लगाया गया है। कुछ लोग जनार्धन रेड्डी से लड़ने आए थे। कल अचानक हमला हुआ। उन पर गोली भी चलाई गई… विधायक के घर जाने वाली सड़क पर बैनर लगाने और विधायक पर गोली चलाने की इजाजत किसने दी, 76 mm की गोली चलाई गई… हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा… अगर आप विधायक भरत रेड्डी की बात सुनें, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय था। कल मैंने विधायक भरत रेड्डी को मीडिया से बात करते देखा। मैं बल्लारी को जला दूंगा; वे पेट्रोल बम तैयार करके लाए थे… बीच में महर्षि वाल्मीकि का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी…"
