Ballari Attack: बीजेपी-कांग्रेस की लड़ाई में BJP नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- पहले से रची साजिश

बीजेपी नेता बी. श्रीरामुलु ने कहा, "26 साल के राजशेखर रेड्डी, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, कल हुई फायरिंग में उनकी मौत हो गई। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं। जनार्दन रेड्डी के घर जाने वाली सड़क पर एक बैनर लगाया गया है। कुछ लोग जनार्धन रेड्डी से लड़ने आए थे। कल अचानक हमला हुआ। उन पर गोली भी चलाई गई… विधायक के घर जाने वाली सड़क पर बैनर लगाने और विधायक पर गोली चलाने की इजाजत किसने दी, 76 mm की गोली चलाई गई… हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा… अगर आप विधायक भरत रेड्डी की बात सुनें, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय था। कल मैंने विधायक भरत रेड्डी को मीडिया से बात करते देखा। मैं बल्लारी को जला दूंगा; वे पेट्रोल बम तैयार करके लाए थे… बीच में महर्षि वाल्मीकि का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी…"