2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ballari Attack: बीजेपी-कांग्रेस की लड़ाई में BJP नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- पहले से रची साजिश

Ballari Attack on BJP Leader: कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को बेल्लारी हमले पर बड़ा आरोप लगाया है। अशोक ने कहा कि बेल्लारी में बीजेपी विधायक जी. जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर हुई झड़प का उद्देश्य विधायक जनार्दन की हत्या करना था। उन्होंने कहा, "पहले से सोची-समझी साजिश" थी।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Kuldeep Sharma

Jan 02, 2026

Ballari Attack

BJP नेता ने किया साजिश का खुलासा, कहा- "पहले से रची साजिश" (Photo-IANS)

R. Ashok on Ballari Attack: कर्नाटक में दो नेताओं के बीच की लड़ाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह झगड़ा बेल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के बीच में हुआ था। बातचीत से शुरू हुई हाथापाई में गोलियां भी चली, जिसके बाद नेता के घर के बाहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसको पुलिस ने मिसफायर बताया।

बता दें कि कर्नाटक में 3 जनवरी को वाल्मीकि की मूर्ति लगाने का प्रोग्राम होने वाला है। इस कार्यक्रम के लिए जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर बैनर लगाए गए थे। इसके बाद जनार्दन के समर्थकों ने बैनर लगाने पर आपत्ति जताई और विवाद शुरू हो गया।

"पहले से सोची-समझी साजिश" अशोक

विवाद होने के बाद आर. अशोक ने यह दावा किया कि बैनर विवाद को लेकर हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हुई। इसके बाद पुलिस पर जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर हुई फायरिंग को "मिसफायर" बताने के लिए दबाव तक डाला गया।

आर अशोक ने कहा, "एक ग्रुप इकट्ठा हुआ और जनार्दन रेड्डी के घर के कंपाउंड के अंदर बैनर लगा दिए। इसमें जनार्दन रेड्डी की क्या गलती है? उन्होंने (ग्रुप) ने खुद गोलियां चलाईं, उन्होंने खुद हत्या की और अब जनार्दन रेड्डी को दोष देना माफ करने लायक नहीं है। जनार्दन रेड्डी पर हमला करने और उनकी हत्या करने की पहले से सोची-समझी साजिश थी।"

हाथापाई के बाद गोलियां चलीं

जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के द्वारा कार्यक्रम के बैनर लगाने पर आपत्ति की गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। बात कहा-सुनी से शुरू हुई। इसके बाद दोनों ग्रुप हाथापाई और पत्थरबाजी करने लगे। बाद में फायरिंग भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, जिससे भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। पुलिस अधिकारी (SP) रंजीत कुमार बंदारू ने कहा, "बैनर विवाद के कारण जनार्दन रेड्डी के समर्थकों और शहर के विधायक के समर्थकों के बीच दंगे और पत्थरबाजी हुई। फायरिंग भी हुई और गलती से हुई फायरिंग में एक व्यक्ति, राजशेखर, की मौत हो गई।

सिद्धारमैया की आई पहली प्रतिक्रिया

बेल्लारी हत्या के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने बेल्लारी में BJP विधायक जी. जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर हुई झड़प की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "मैंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं कि गोली किस बंदूक से चलाई गई और यह सब कैसे शुरू हुआ। वहां बंदूकधारी थे और हवा में भी गोलियां चलाई गईं। राजशेखर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई।"

उन्हें इजाजत किसने दी- श्रीरामुलु

बीजेपी नेता बी. श्रीरामुलु ने कहा, "26 साल के राजशेखर रेड्डी, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, कल हुई फायरिंग में उनकी मौत हो गई। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं। जनार्दन रेड्डी के घर जाने वाली सड़क पर एक बैनर लगाया गया है। कुछ लोग जनार्धन रेड्डी से लड़ने आए थे। कल अचानक हमला हुआ। उन पर गोली भी चलाई गई… विधायक के घर जाने वाली सड़क पर बैनर लगाने और विधायक पर गोली चलाने की इजाजत किसने दी, 76 mm की गोली चलाई गई… हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा… अगर आप विधायक भरत रेड्डी की बात सुनें, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय था। कल मैंने विधायक भरत रेड्डी को मीडिया से बात करते देखा। मैं बल्लारी को जला दूंगा; वे पेट्रोल बम तैयार करके लाए थे… बीच में महर्षि वाल्मीकि का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी…"

ये भी पढ़ें

Video; ओवैसी सरकार की योजना पर हुए आग बबूला: कहा, “चले हैं विश्व गुरु बनने,” बस बुलडोजर एक्शन…
राष्ट्रीय
Owaisi Statement on Indore water tragedy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 04:13 pm

Hindi News / National News / Ballari Attack: बीजेपी-कांग्रेस की लड़ाई में BJP नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- पहले से रची साजिश

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.