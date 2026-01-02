2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

कांग्रेस-भाजपा विधायक में भिड़ंत, 1 की हत्या के बाद दहल गए BJP नेता, बोले- अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा

कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच भारी बवाल मचा है। बल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के बीच बैनर लगाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। इसमें जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर हुई झड़प में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। [&hellip;]

बैंगलोर

Mukul Kumar

Jan 02, 2026

कांग्रेस व भाजपा। फाइल फोटो पत्रिका

कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच भारी बवाल मचा है। बल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के बीच बैनर लगाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। इसमें जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर हुई झड़प में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

तनाव तब बढ़ गया जब जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने 3 जनवरी को वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित करने के कार्यक्रम के लिए बैनर लगाने का विरोध किया।

पुलिस ने बताया कि जो बात कहा-सुनी से शुरू हुई, वह मारपीट तक बढ़ गई। दोनों गुटों के बीच हाथापाई, पत्थरबाजी और बाद में फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।

क्या बोले एसपी?

एसपी बल्लारी रंजीत कुमार बंदारू ने कहा- इस विवाद के कारण जनार्दन रेड्डी के समर्थकों और शहर के विधायक के समर्थकों के बीच दंगे और पत्थरबाजी हुई। फायरिंग भी हुई और गलती से हुई फायरिंग के कारण एक व्यक्ति राजशेखर की मौत हो गई।

उन्होंने आगे कहा- हमने तुरंत स्थिति को संभाला और भीड़ को तितर-बितर किया और मृतक को अस्पताल ले जाया गया। एसपी बल्लारी ने कहा कि गोलियां एक निजी हथियार से चलाई गईं।

एक निजी हथियर से चलाई गई गोली

एसपी रंजीत कुमार बंदारू ने कहा- अब तक ऐसा लगता है कि गोली एक निजी हथियार से चलाई गई थी। कुल चार मामले दर्ज किए गए हैं, एक हत्या का मामला, एक हत्या के प्रयास का मामला, एक एससी-एसटी मामला और एक स्वतः संज्ञान मामला जो पुलिस ने दंगे में शामिल सभी लोगों के खिलाफ दर्ज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि पुलिस घटना की जांच कर रही है।

भाजपा नेता ने बताया पूरा मामला

उधर, बीजेपी नेता बी श्रीरामुलु ने दावा किया कि बदमाशों ने विधायक जी जनार्दन रेड्डी की हत्या करने की कोशिश की और उनके घर पर गोलियां चलाईं।उन्होंने आगे कहा कि जनार्दन रेड्डी के घर जाने वाली सड़क पर एक बैनर लगाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग जनार्दन रेड्डी से लड़ने आए थे। कल अचानक हमला हुआ। उन पर गोली भी चलाई गई। विधायक के घर जाने वाली सड़क पर बैनर लगाने और विधायक पर गोली चलाने की इजाजत किसने दी।

मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखा- भाजपा नेता

भाजपा नेता ने आगे कहा कि 76 एमएम की गोली चलाई गई हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। बेल्लारी हिंसा में पीड़ित के बारे में बात करते हुए श्रीरामुलु ने कहा- 26 साल के राजशेखर रेड्डी, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, कल हुई फायरिंग में उनकी मौत हो गई। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं।

बाद में मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने के नाम पर शहर में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल, दोनों पार्टियों के आलाकमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

02 Jan 2026 01:50 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस-भाजपा विधायक में भिड़ंत, 1 की हत्या के बाद दहल गए BJP नेता, बोले- अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा

