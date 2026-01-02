कांग्रेस-भाजपा विधायक में भिड़ंत, 1 की हत्या के बाद दहल गए BJP नेता, बोले- अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा

एसपी रंजीत कुमार बंदारू ने कहा- अब तक ऐसा लगता है कि गोली एक निजी हथियार से चलाई गई थी। कुल चार मामले दर्ज किए गए हैं, एक हत्या का मामला, एक हत्या के प्रयास का मामला, एक एससी-एसटी मामला और एक स्वतः संज्ञान मामला जो पुलिस ने दंगे में शामिल सभी लोगों के खिलाफ दर्ज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि पुलिस घटना की जांच कर रही है।