Video; ओवैसी सरकार की योजना पर हुए आग बबूला: कहा, “चले हैं विश्व गुरु बनने,” बस बुलडोजर एक्शन…

मध्यप्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीत चुका है। इस उपलब्धि के बाद भी इंदौर शहर में दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। दूषित पानी पीने से लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी। इसके चलते अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत के आंकड़ों में स्थानीय लोगों, सरकार और अधिकारियों के बीच विरोधाभास बना हुआ है। इस हादसे के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।