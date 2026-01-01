इंदौर के बाद अब इस शहर में दूषित पानी का खतरा, सीवर वॉटर मिक्स होने का खतरा

पत्रिका ने बुधवार को शहर के कई वार्डों की ग्राउंड रिपोर्ट की तो स्थिति चौकाने वाली सामने आई। शहर के भट्टा मोहल्ला क्षेत्र में कुछ दिनों दिनों पहले चार वार्डों में गंदे पानी की सप्लाई हुई। इसके अलावा शहर के जिन क्षेत्रों में पूर्व सीवर लाइन की कंपनी ने काम किया है तो समस्या हुई। इसके अलावा भी कई वार्डों में पाइप लाइन पुरानी व क्षतिग्रस्त है। गंदे नालों से होकर पाइप लाइन बिछे हैं, जिससे लोगों के घरों में खराब पानी पहुंच रहा है। शुद्ध पेयजल का दावा शहर में सवाल पैदा कर रहा है।