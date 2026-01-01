नगरीय निकाय उपचुनाव में भाजपा ने मारी बाजी, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

bhind Nikay upchunav result (फोटो- bjp official website)
MP Nikay upchunav result:भिंड जिले की लहार, आलमपुर, मेहगांव, सोमवार को तीन नगरीय निकायों में हुए उप चुनाव के नतीजे बुधवार को जारी किए गए। मेहगांव और लहार में भाजपा (BJP) प्रत्याशी ने चुनाव जीता है तो दी वहीं आलमपुर में कांग्रेस (Congress) प्रत्याशी ने बाजी मारी। जीत का जश्न मनाते हुए उप चुनाव में पार्षद बने प्रत्याशियों के यहां समर्थकों ने जश्न मनाया। (mp news)
बता दें, लहार (Lahar Nikay upchunav result) के वार्ड पांच से भाजपा के टिकट पर संगीता चक्रेश समाधिया ने कांग्रेस की सुमन पत्नी नीतू सिंह को 8 मत से हराया है। उपचुनाव में कुल 830 वोट डाले गए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 414, कांग्रेस को 406 और 10 नोटा को मिले। इसी तरह मेहगांव (Mehgaon Nikay upchunav result) के वार्ड पांच में भाजपा प्रत्याशी रामश्री जाटव ने 342 वोट से चुनाव जीत लिया। भाजपा के प्रत्याशी जाटव को 666 वोट मिले है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामजीलाल वाल्मीकि को 324 वोट मिले। मेहगांव सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया था।
नगर परिषद आलमपुर (Alampur Nikay upchunav result) के वार्ड क्रमांक 13 के उपचुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त के साथ जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार कविता राठौड़ ने भाजपा प्रत्याशी संतराम मांझी को 81 मतों से शिकस्त दी। कविता राठौड़ के पक्ष में 272 वोट पड़े, जबकि संतराम मांझी को 191 मत ही मिल सके। इस चुनाव में नोटा को महज 3 वोट प्राप्त हुए। परिणाम घोषित होने के बाद कविता राठौड़ अपनी दिवंगत सास व पूर्व पार्षद शीला देवी राठौड़ की तस्वीर लेकर प्रमाण पत्र लेने पहुंचीं, जो चर्चा का विषय रहा। मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना रहा। लहार और आलमपुर में एसडीएम, रिटर्निंग ऑफिसर, थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
भिंड
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग