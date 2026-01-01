नगरीय निकाय उपचुनाव में भाजपा ने मारी बाजी, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

नगर परिषद आलमपुर (Alampur Nikay upchunav result) के वार्ड क्रमांक 13 के उपचुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त के साथ जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार कविता राठौड़ ने भाजपा प्रत्याशी संतराम मांझी को 81 मतों से शिकस्त दी। कविता राठौड़ के पक्ष में 272 वोट पड़े, जबकि संतराम मांझी को 191 मत ही मिल सके। इस चुनाव में नोटा को महज 3 वोट प्राप्त हुए। परिणाम घोषित होने के बाद कविता राठौड़ अपनी दिवंगत सास व पूर्व पार्षद शीला देवी राठौड़ की तस्वीर लेकर प्रमाण पत्र लेने पहुंचीं, जो चर्चा का विषय रहा। मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना रहा। लहार और आलमपुर में एसडीएम, रिटर्निंग ऑफिसर, थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। (mp news)