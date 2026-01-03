3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

SIR In West Bengal: बंगाल में इन लोगों को भी मिल गई बड़ी छूट, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नहीं दिखाना है कोई दस्तावेज

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग ने बिरहोर, टोटो और सबर आदिवासी जनजातियों के वोटरों को फाइनल वोटर लिस्ट में स्वतः शामिल करने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Jan 03, 2026

MP SIR Draft Voter List 2025

SIR की प्रक्रिया। (Photo Source- Patrika)

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है।

इस बीच, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में तीन 'आदिवासी जनजातियों' या 'आदिम जनजातियों' के वोटरों को फाइनल वोटर लिस्ट में स्वतः शामिल करने का फैसला किया है।

इन तीनों समुदायों के वोटरों को इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के ऑफिस के सूत्रों के अनुसार, बिरहोर, टोटो और सबर जैसी आदिवासी जनजातियों के वोटर बिना किसी पहचान पत्र के फाइनल वोटर लिस्ट में खुद शामिल हो जाएंगे।

अधिकारियों को क्या मिला निर्देश?

कमीशन के निर्देश के बाद, जिला मजिस्ट्रेट और जिला चुनाव अधिकारियों ने ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों (BDOs) से अपने-अपने इलाकों में इन तीन आदिवासी जनजातियों के वोटरों की जानकारी देने को कहा है।

CEO ऑफिस के सूत्रों ने कहा- अगर इन तीनों आदिवासी जनजातियों में से किसी भी वोटर के पास अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जिला प्रशासन उसे इमरजेंसी आधार पर सर्टिफिकेट जारी करेगा।

इन लोगों को भी एसआईआर में दी जा रही बड़ी छूट

इससे पहले, इस हफ्ते ECI ने पश्चिम बंगाल में सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर, और घोषित संन्यासियों के लिए पहचान पत्र की औपचारिकताओं में छूट देने की घोषणा की थी।

सेक्स वर्कर और ट्रांसजेंडर समुदायों के लोगों के लिए ये छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस वर्ग के ज़्यादातर लोग सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं और परिवार से अलग हैं।

उनके पास भारतीय नागरिक के रूप में असली वोटर के तौर पर अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हैं।

बंगाल में चल रहा एसआईआर का दूसरा चरण

बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के ड्राफ्ट पर आपत्तियों और दावों की सुनवाई चल रही है, जो राज्य में तीन चरणों वाले एसआईआर का दूसरा चरण है। इस प्रक्रिया में, लोग अपने नाम की पुष्टि या हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुओं के लिए विशेष छूट दी है। ट्रांसजेंडर लोगों के दस्तावेजों में नाम, लुक और लिंग में अंतर होने पर भी उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, भिक्षुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था है, क्योंकि उनके भिक्षु बनने से पहले और बाद के जीवन के कारण नामों में अंतर होता है। इसलिए उन्हें पहचान पत्र दस्तावेजों के संबंध में यह विशेष छूट भी दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

election commission of india

SIR-BLO

Updated on:

03 Jan 2026 01:03 pm

Published on:

03 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / National News / SIR In West Bengal: बंगाल में इन लोगों को भी मिल गई बड़ी छूट, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नहीं दिखाना है कोई दस्तावेज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.