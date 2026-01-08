पकड़ा गया झारखंड शराब घोटाले का मुख्य आरोपी, छत्तीसगढ़ का बिजनेसमैन गोवा से गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला

अधिकारियों के मुताबिक शराब घोटाले का झारखंड कनेक्शन सबसे पहले एक डायरी के जरिए सामने आया था। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ACB की टीम कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के घर पहुंची और वहां टीम को एक डायरी मिली। इस डायरी को एक महत्वपूर्ण सबूत बताया जा रहा है। इसमें कथित तौर पर झारखंड में शराब व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए एक सिंडिकेट का विस्तृत विवरण था। साथ ही बाधा डालने वाले व्यक्तियों की पहचान और उन्हें मैनेज करने की रणनीतियां भी शामिल थीं।