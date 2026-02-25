25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

बॉयफ्रेंड के सामने थार सवार 7 दरिंदों ने चाकू की नोक पर किया महिला से गैंगरेप, फिर खाते में ट्रांसफर कराए रुपए

असम के सिलचर में 28 वर्षीय महिला से बॉयफ्रेंड के सामने थार सवार 7 आरोपियों ने चाकू की नोक पर गैंगरेप किया। पीड़िता से 10 हजार रुपए ट्रांसफर कराए गए। दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 25, 2026

Rape

(पत्रिका सांकेतिक फोटो)

असम में 28 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह वारदात उस वक्त हुई जब महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ शाम को बाहर घूमने गई थी। इतना ही नहीं, पीड़िता से अपने अकाउंट में 10 हजार रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर भी किया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात 19 फरवरी की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

थार सवार 7 लोगों पर गैंगरेप का आरोप

पीड़िता असम के सिलचर शहर से कुछ किमी दूर बाईपास रोड पर बॉयफ्रेंड के साथ कार में थी। तभी थार सवार कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने दोनों से पता ठिकाना पूछा। फिर अचानक उनमें से कुछ लोगों ने महिला के बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड के सामने बारी-बारी से गैंगरेप किया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा

उधर, मामला सामने आने के बाद सिलचर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पहचान नीलोत्पल दास और सुबोल दास के तौर पर हुई है। दोनों सिलचर आश्रम रोड इलाके के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल टेस्ट हो चुका है। उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, शुरू में इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। लेकिन इस वारदात के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सोशल मीडिया पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Hindi News / National News / बॉयफ्रेंड के सामने थार सवार 7 दरिंदों ने चाकू की नोक पर किया महिला से गैंगरेप, फिर खाते में ट्रांसफर कराए रुपए

