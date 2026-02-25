बॉयफ्रेंड के सामने थार सवार 7 दरिंदों ने चाकू की नोक पर किया महिला से गैंगरेप, फिर खाते में ट्रांसफर कराए रुपए

असम में 28 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह वारदात उस वक्त हुई जब महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ शाम को बाहर घूमने गई थी। इतना ही नहीं, पीड़िता से अपने अकाउंट में 10 हजार रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर भी किया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात 19 फरवरी की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।