एयर एम्बुलेंस क्रैश में चौंकाने वाला खुलासा, विमान में ब्लैक बॉक्स गायब!

Jharkhand air ambulance crash: झारखंड में सोमवार रात हुई एयर एंबुलेंस विमान दुर्घटना की जांच कई चुनौतियों के बीच आगे बढ़ रही है। अधिकारियों के अनुसार हादसे का शिकार हुआ छोटा मेडिकल एवाक्यूएशन विमान ब्लैक बॉक्स से लैस नहीं था, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाना कठिन हो सकता है। नागरिक उड्डयन नियमों के तहत 5,700 किलोग्राम से कम वजन वाले विमानों में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) अनिवार्य नहीं होते।