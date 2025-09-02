बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा जोर पकड़ा, इस पार्टी ने उठाया मुद्दा और समाधान भी बताया

Bangladesh Hindu persecution 2025: बांग्लादेश इन दिनों गंभीर संकटों से जूझ रहा है। अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले (Bangladesh Hindu persecution 2025), आर्थिक मंदी और इस्लामी उग्रवाद (Bangladesh extremism report)ने देश को अस्थिर कर दिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी अवामी लीग ने इन हालात के लिए यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अवामी लीग की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में ही 40 से अधिक हमले (Awami League on minority attacks) अल्पसंख्यक समुदायों पर हो चुके हैं। हिंदू मंदिरों, घरों और ईसाई संस्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं तेजी से बढ़ी (Religious violence in Bangladesh) हैं। इन हमलों के पीछे इस्लामी कट्टरपंथी संगठन बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि पुलिस अक्सर इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करती। जांच प्रक्रिया या तो बहुत धीमी होती है या पूरी तरह नाकाम रहती है। इससे चरमपंथियों के हौसले बुलंद हैं और वे बिना डर के खुलेआम हिंसा कर रहे हैं।