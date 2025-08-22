बांग्लादेश: तीन महीने में 342 बलात्कार,87% पीड़ित लड़कियाँ,अल्पसंख्यकों को क्यों बनाया जा रहा निशाना

Sexual violence minority Bangladesh: बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार (Bangladesh interim government) बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदायों जैसे हिंदू, ईसाई और बौद्ध आदि की बेटियों और महिलाओं पर यौन हिंसा (Sexual violence minority Bangladesh) बहुत अधिक बढ़ गई है कि HRCBM ने इसे ‘महामारी’ से कम नहीं बताया है। ढाका स्थित मानवाधिकार संस्था Ain O Salish Kendra (AsK) के अनुसार, 2025 की पहली तिमाही में महज़ तीन महीनों के दौरान दर्ज 342 बलात्कार मामलों में 87% पीड़ित किशोरियाँ(minority women) थीं। उनमें से 40 शिशु यानि नवजात से 6 वर्ष तक (child rape cases) की थीं। इससे यह जाहिर होता है कि स्थिति कितनी भयावह है। HRCBM के अनुसार, वास्तविक संख्या उन मामलों से कहीं अधिक है, जो दर्ज किए जाते हैं-क्योंकि सामाजिक शर्म, बदले का डर और कानून व्यवस्था में विश्वास की कमी के चलते, अधिकतर मामले दब जाते हैं। अल्पसंख्यकों की स्थिति (sexual violence) और भी जटिल है, क्योंकि उन्हें न्याय तंत्र में धार्मिक पूर्वाग्रह और निष्पक्ष व्यवहार की कमी का सामना भी करना पड़ता है।