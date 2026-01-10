10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ट्रंप का ‘ईगो’ या भारत का ‘स्वाभिमान’? ट्रेड डील पर अमेरिकी दावों की विदेश मंत्रालय ने खोली पोल, दिया करारा जवाब!

क्या ट्रंप के 'अहंकार' की वजह से टूटी भारत-अमेरिका ट्रेड डील? विदेश मंत्रालय ने मोदी-ट्रंप की 8 फोन कॉल्स का सच बताकर अमेरिका को दिया आईना। रूसी तेल खरीद पर नई धमकियों और गिरते बाजार के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी भारत की स्वतंत्र नीति का किया समर्थन।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 10, 2026

pm modi and Donald Trump

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताय कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान आठ बार फोन पर बातचीत हुई (AI Generated Image)

India US Trade Deal: अमेरिका से टैरिफ तनातनी और व्यापार समझौते को लेकर भारत के राष्ट्रीय हितों पर अडिग रुख और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठे अहंकार की परतें खुल रही हैं। अमरीकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक के ताजा बयान से यह साबित हो गया कि ट्रंप प्रशासन व्यापार वार्ता में जमीनी हकीकत के बजाय 'ईगो' को तरजीह दे रहा है। उधर, ट्रंप की नई धमकियों के बीच अमेरिका से टैरिफ तनातनी के बीच भारत में शेयर बाजार का गिरना जारी है तो ट्रंप के नए घमंडी बयान दुनिया के सामने आते जा रहे हैं।

आठ बार ट्रंप-मोदी फोन कॉल, फिर भी फर्जी दावा

अंमेरिकी वाणिज्य मंत्री लटनिक ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि व्यापार वार्ता के शुरुआती दौर में ही भारत से द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर लगभग सहमति बन चुकी थी और उन्होंने आग्रह किया था कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करवाना होगा। लटनिक ने दावा किया कि भारत के असहज महसूस करने के कारण मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। बाद में समझौते में भारत अन्य देशों से पीछे होता गया। लटनिक के दावे व टिप्पणियाें को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान आठ बार फोन पर बातचीत हुई, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। भारत अभी भी अमरीका के साथ ट्रेड डील करने को उत्सुक है। दोनों देश पिछले साल 13 फरवरी से ही बीटीए पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौकों पर हम समझौते के बहुत करीब रहे हैं। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते में रुचि रखते हैं और इसे पूरा करने की उम्मीद करते हैं।

500% वाले विधेयक पर नजर

रूस से तेल खरीद पर अमरीकी सीनेट में 500% अमरीकी टैरिफ वाले नए विधेयक पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। ऊर्जा खरीद पर जायसवाल ने दोहराया कि हम वैश्विक बाजार के बदलते डायनामिक्स और अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अलग-अलग सोर्स से सस्ती एनर्जी हासिल करने की जरूरत से गाइड होते हैं।

टैरिफ के डर से निवेशकों के 15 लाख करोड़ डूबे

रूसी तेल खरीद पर ट्रंप की नई धमकी और 500% टैरिफ लगाने वाले विधेयक से भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। शुक्रवार को लगातार 5वें दिन गिरावट आई और सेंसेक्स 605 अंक गिर गया। एक हफ्ते में ही सेंसेक्स 2.5% लुढक़ गया। जिससे निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए।

एक हफ्ते में 2186 अंक गिरा सेंसेक्स

तिथिसेंसेक्स बंद स्तर (Closing Level)गिरावट/बढ़त (अंकों में)
2 जनवरी85,762--
5 जनवरी85,439-323
6 जनवरी85,063-376
7 जनवरी84,961-102
8 जनवरी84,181-780
9 जनवरी83,576-605
कुल गिरावट2,186 अंक(-2.5%)

भारत किसी के इशारे पर नहीं चलेगा: मैक्रों

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद कहा कि भारत जैसा देश किसी सुपरपावर देश के इशारे पर नहीं चलेगा। भारत किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना पसंद करता है।

'राजशाही' अवतार में ट्रंप, बोले- अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं

ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा कि उनकी शक्तियों पर एकमात्र लगाम उनकी 'अपनी नैतिकता' और उनका 'अपना दिमाग' है। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुझे अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल उनकी अपनी सोच ही रोक सकती है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Jan 2026 03:45 am

Hindi News / World / ट्रंप का ‘ईगो’ या भारत का ‘स्वाभिमान’? ट्रेड डील पर अमेरिकी दावों की विदेश मंत्रालय ने खोली पोल, दिया करारा जवाब!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान में 'भूख की क्रांति': 31 प्रांतों में फैली भीषण बगावत, ट्रंप ने पूर्व प्रिंस को बुलाया, क्या गिरने वाला है मुल्ला शासन?

Iran Protest 2026
विदेश

भारत और बांग्लादेश में ठनी! हमारे गुनहगार को पनाह दे रहा है हिंदुस्तान, बांग्लादेश के नए आरोपों से मचा हड़कंप

Osman Hadi
विदेश

‘समुद्र पर अपना अधिकार’, अमेरिका ने एक और तेल टैंकर को किया जब्त; जानें वेनेजुएला से क्या है संबंध

अमेरिका ने तेल टैंकर किया जब्त
विदेश

खून से सनी बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल; ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए भयावह

Iranian Old Woman Protest
विदेश

एक मछली और 29 करोड़ रुपये! नीलामी में लगी ऐसी बोली कि पूरी दुनिया रह गई दंग, क्या इसमें सोना जड़ा है?

Most Expensive Fish
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.