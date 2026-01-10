ट्रंप का ‘ईगो’ या भारत का ‘स्वाभिमान’? ट्रेड डील पर अमेरिकी दावों की विदेश मंत्रालय ने खोली पोल, दिया करारा जवाब!

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान आठ बार फोन पर बातचीत हुई, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। भारत अभी भी अमरीका के साथ ट्रेड डील करने को उत्सुक है। दोनों देश पिछले साल 13 फरवरी से ही बीटीए पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौकों पर हम समझौते के बहुत करीब रहे हैं। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते में रुचि रखते हैं और इसे पूरा करने की उम्मीद करते हैं।