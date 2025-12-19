Bangladesh Violence: भारत के खिलाफ ऐसा गुस्सा! प्रदर्शनकारियों ने अब वो कर दिया जिसकी नहीं होगी उम्मीद

Bangladesh Violence Update इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी (Osman Hadi Murder) की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा अब विकराल रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों ने देश के टॉप मीडिया संस्थानों को तहस-नहस करने के बाद बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर पर अपना गुस्सा निकाला है। उनके घर को लोगों ने बुरी तरह से तोड़ डाला।