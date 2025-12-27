‘हम बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करते’, मुसलमानों के घरों पर पीला पंजा चलाने के बाद डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा

Karnataka Bulldozer Action: कर्नाटक में बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार ने करीब 400 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। इसमें अधिकांश मुस्लिम परिवार प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर लेफ्ट पार्टियों और विपक्ष ने सिद्धारमैया सरकार पर हमला तेज कर दिया है। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कांग्रेस सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। पिनाराई के बयान पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी है।