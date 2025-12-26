कर्नाटक के चार जिलों में मंकी फीवर के 13 पुष्ट मामले

मंत्री ने कहा कि मंकी फीवर हर वर्ष अक्टूबर से जून के बीच अधिक देखने को मिलता है। यह रोग मुख्य रूप से शिवमोग्गा, उत्तर कन्नड़, चिक्कमगलूरु और उडुपी जिलों में पाया जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है और नियमित रूप से जांच की जा रही है। अब तक शिवमोग्गा में 1163, चिक्कमगलूरु में 124, उत्तर कन्नड़ में 368 और उडुपी में 12 लोगों की एहतियाती जांच की गई है। इनमें 13 मामलों की पुष्टि हुई, सभी को सही उपचार देकर स्वस्थ किया गया।