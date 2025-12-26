तो इस वजह से अब तक चुप हैं राहुल! कांग्रेस में 2 नेताओं के बीच CM पद को लेकर चल रही लड़ाई पर आ गया बड़ा अपडेट

सूत्रों ने दावा किया है कि राहुल गांधी ही कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही तकरार पर आखिरी निर्णय लेंगे। 27 दिसंबर को वह दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के बाद यूरोप दौरे पर चले जाएंगे। माना जा रहा है कि 10 जनवरी तक उनकी भारत वापसी होगी। तब तक राज्य में कोई सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा।