तो इस वजह से अब तक चुप हैं राहुल! कांग्रेस में 2 नेताओं के बीच CM पद को लेकर चल रही लड़ाई पर आ गया बड़ा अपडेट

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी । (फोटो- IANS/AICC)
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कांग्रेस के भीतर तकरार जारी है। इस बीच,यह जानकारी भी सामने आई है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीएम पद को लेकर दो नेताओं के बीच चल रही लड़ाई को लेकर अब तक चुप क्यों हैं?
पार्टी सूत्रों की ओर से यह बताया जा रहा है कि राहुल फिलहाल यह पता लगाने में जुटे हैं कि कर्नाटक में सीएम बदलने के फैसले से जनता के बीच क्या असर होगा? यही वजह है कि उन्होंने नेतृत्व परिवतर्न पर अपना निर्णय रोक रखा है।
उधर, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को अभी राहुल से मिलने का मौका नहीं मिला है। दरअसल, शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया के बीच ही मुख्यमंत्री पद को तकरार चल रही है।
'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सिद्धारमैया के कुछ समर्थक जैसे कि एममएलसी बीके हरिप्रसाद और मंत्री केजे जॉर्ज ने कुछ ही दिनों पहले राहुल से मुलाकात की थी। उन्होंने राहुल से फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बदलने के बारे में अपनी राय रखी।
वहीं, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे भी राहुल से मिले थे, लेकिन उनके बीच क्या बात हुई, यह पता नहीं चला है। जानकार सूत्रों के अनुसार, राहुल को विभिन्न सोर्स से यह रिपोर्ट मिली है कि कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव के लिए यह सही समय नहीं है।
इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कुछ दिनों पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि नेतृत्व को लेकर भ्रम केवल पार्टी की राज्य इकाई में है, हाईकमान इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है।
सूत्रों ने दावा किया है कि राहुल गांधी ही कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही तकरार पर आखिरी निर्णय लेंगे। 27 दिसंबर को वह दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के बाद यूरोप दौरे पर चले जाएंगे। माना जा रहा है कि 10 जनवरी तक उनकी भारत वापसी होगी। तब तक राज्य में कोई सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा।
सीएम सिद्धारमैया आज (शुक्रवार) शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वह 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। इस दौरान वह खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेतृत्व बदलाव के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।
