मैसूर पैलेस के पास गुब्बारों में गैस भरते टाइम फटा सिलेंडर 1 की मौत, 4 घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विक्रेता (उम्र करीब 40-42 वर्ष) गुब्बारों में गैस भर रहा था, तभी सिलेंडर फट गया। मृतक की पहचान अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जांच जारी है। घायलों की पहचान बेंगलुरु की लक्ष्मी, नंजनगुड़ की मंजुला, कोलकाता की शाहिना शब्बीर और रानीबेन्नुर के कोट्रेश गुट्टे के रूप में हुई है। उन्हें तुरंत केआर अस्पताल और जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर पुलिस आयुक्त सीमा लाटकर ने पुष्टि की कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि घायलों में एक की हालत गंभीर है।