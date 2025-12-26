26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

मैसूर पैलेस के पास गुब्बारों में गैस भरते टाइम फटा सिलेंडर 1 की मौत, 4 घायल

Balloon Gas Cylinder Blast: क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान मैसूरु पैलेस के जयमार्थंडा गेट के पास हीलियम सिलेंडर फटने से गुब्बारा विक्रेता की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Devika Chatraj

Dec 26, 2025

गैस सिलेंडर ब्लास्ट (AI Image)

क्रिसमस के सेलिब्रेशन के दौरान कर्नाटक के फेमस मैसूरु पैलेस (अंबा विलास पैलेस) के जयमार्थंडा गेट के पास गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गुब्बारे में हीलियम गैस भरते समय सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें गुब्बारा विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए।

धमाके से मची अफरा-तफरी

यह घटना शाम करीब 8:30 बजे हुई, जब पैलेस परिसर में हजारों पर्यटक वार्षिक फूल प्रदर्शनी और रोशनी का आनंद ले रहे थे। लोकप्रिय गायक का संगीत कार्यक्रम भी घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर चल रहा था। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे बड़ी भीड़ में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

घायलों की पहचान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विक्रेता (उम्र करीब 40-42 वर्ष) गुब्बारों में गैस भर रहा था, तभी सिलेंडर फट गया। मृतक की पहचान अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जांच जारी है। घायलों की पहचान बेंगलुरु की लक्ष्मी, नंजनगुड़ की मंजुला, कोलकाता की शाहिना शब्बीर और रानीबेन्नुर के कोट्रेश गुट्टे के रूप में हुई है। उन्हें तुरंत केआर अस्पताल और जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर पुलिस आयुक्त सीमा लाटकर ने पुष्टि की कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि घायलों में एक की हालत गंभीर है।

मौके पर पहुंची जांच टीम

हादसे के बाद पैलेस के सामने की सड़क पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया। पुलिस, दमकल विभाग, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। अधिकारियों ने किसी गड़बड़ी की आशंका को खारिज करते हुए इसे दुर्घटना बताया है, लेकिन विस्तृत जांच जारी है।

Published on:

26 Dec 2025 11:01 am

Hindi News / National News / मैसूर पैलेस के पास गुब्बारों में गैस भरते टाइम फटा सिलेंडर 1 की मौत, 4 घायल

