आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने में सहायक : गुंडूराव

निरोगी जीवन के लिए योग को अपनाएं इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग जीवन जीने की कलां है, योग अनुशासित रहना सिखाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में और अधिक शोध होना चाहिए तथा विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार किए जाने चाहिए। जैसे आधुनिक चिकित्सा में गुर्दा विशेषज्ञों पर सहज विश्वास किया जाता है, वैसे ही आयुर्वेद में भी उचित मानकों के तहत विशेषज्ञों को प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था विकसित होनी चाहिए।