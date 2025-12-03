सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर

उन्होंने कहा कि आयोग को अन्न भाग्य के चावल की खुले बाजार में अवैध बिक्री की कई शिकायतें मिली थीं। निरीक्षण में कई गड़बड़ियां सामने आईं। गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले अंडे रोके गए, कई स्कूलों में मिड-डे मील और क्षीर भाग्य सही तरह नहीं चल रहा था। जगरूति कॉलोनी स्कूल में बच्चों को एक महीने से अंडे नहीं मिले थे। अस्पताल में मरीजों को अंडा और चाय/कॉफी नहीं दी जा रही थी। डाइटिशियन को निलंबित किया गया है।