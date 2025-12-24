असंगठित श्रमिकों को भी मिलेगा इएसआइसी अस्पतालों में मुफ्त इलाज : शोभा करंदलाजे

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे Shobha Karandlaje ने कहा है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को इएसआइसी अस्पतालों में मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा सेवाएं जल्द ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक भी विस्तारित की जाएंगी। इससे कृषि, ठेका, गारमेंट सहित अन्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ मिलेगा।