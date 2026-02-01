दोषपूर्ण किट ने 13 वर्षीय किशोरी को बताया गर्भवती

किशोरी गत वर्ष एक जुलाई को बुखार और तेज उल्टी की शिकायत लेकर पंझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंची थी। वहां दो बार की गई यूरिन प्रेग्नेंसी टेस्ट (यूपीटी) रिपोर्ट ‘पॉजिटिव’ बताई गई। इसके बाद उसे आगे की जांच के लिए सुल्लिया तालुक अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, निजी अस्पताल और बाद में सरकारी अस्पताल में हुई जांच में गर्भावस्था की पुष्टि नहीं हुई।