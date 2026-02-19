पहला रोजा रख अल्लाह की इबादत करेंगे रोजेदार

अब्दुला-बिन-जुबेर मस्जिद, पंपानगर, यशवंतपुर के मौलाना मो. मंजर ने कहा कि रमजान बरकत का पाक महीना माना जाता है। इस माह में रोजा रखने वाले को कई गुणा सवाब मिलता है। रमजान के महीने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार, मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ कुरान इसी महीने अवतरित हुआ था, इसलिए इसे रहमत और इबादत का महीना भी कहा जाता है। रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा रखना अनिवार्य माना गया है ।तीन अशरों में बंटा होता रमजान का महीनामौलाना ने बताया कि रमजान का महीना 30 दिनों का होता है, जिसे तीन अशरों में बांटा गया है। दस-दस दिनों का एक अशरा होता है। इसमें पहला अशरा रहमत, दूसरा असरा मगफिरत (गुनाहों की माफी) और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से खुद को बचाने के लिए होता है। ऐसा माना जाता है कि रमजान के पहले अशरे में जो लोग रोजा रखते हैं और नमाज अदा करते हैं, उन पर अल्लाह की रहमत बरसती है। दूसरे अशरे में जो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देते हैं। वहीं, आखिरी और तीसरे अशरे की इबादत और रोजा से जहन्नुम या दोजख से खुद को बचाया जा सकता है।