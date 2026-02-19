19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

पहला रोजा रख अल्लाह की इबादत करेंगे रोजेदार

बेंगलूरु इस्लाम धर्म में रमजान को सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इसे इबादत, संयम और आत्म-अनुशासन का महीना कहा जाता है। इस पूरे महीने में मुसलमान अल्लाह की खास इबादत करते हैं और अपने व्यवहार, खानपान व जीवनशैली में सादगी अपनाते हैं। इस पवित्र महीना माह-ए- रमजान का पहला रोजा गुरुवार [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Bandana Kumari

Feb 19, 2026

बेंगलूरु

इस्लाम धर्म में रमजान को सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इसे इबादत, संयम और आत्म-अनुशासन का महीना कहा जाता है। इस पूरे महीने में मुसलमान अल्लाह की खास इबादत करते हैं और अपने व्यवहार, खानपान व जीवनशैली में सादगी अपनाते हैं। इस पवित्र महीना माह-ए- रमजान का पहला रोजा गुरुवार को रखा जाएगा।रमजान की शुरुआत शाबान महीने की 29 वीं रात को चांद दिखाई देने के बाद होती है। अगर उस दिन चांद नजर नहीं आता, तो शाबान के 30 दिन पूरे किए जाते हैं और उसके अगले दिन से रमजान शुरू माना जाता है।बुधवार को मस्जिदों में चांद देखे जाने और पहला रोजा गुरुवार को रखने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही रोजे रखने वाले लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। सुबह में सेहरी और शाम में इफ्तार किया जाएगा।

अब्दुला-बिन-जुबेर मस्जिद, पंपानगर, यशवंतपुर के मौलाना मो. मंजर ने कहा कि रमजान बरकत का पाक महीना माना जाता है। इस माह में रोजा रखने वाले को कई गुणा सवाब मिलता है। रमजान के महीने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार, मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ कुरान इसी महीने अवतरित हुआ था, इसलिए इसे रहमत और इबादत का महीना भी कहा जाता है। रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा रखना अनिवार्य माना गया है ।तीन अशरों में बंटा होता रमजान का महीनामौलाना ने बताया कि रमजान का महीना 30 दिनों का होता है, जिसे तीन अशरों में बांटा गया है। दस-दस दिनों का एक अशरा होता है। इसमें पहला अशरा रहमत, दूसरा असरा मगफिरत (गुनाहों की माफी) और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से खुद को बचाने के लिए होता है। ऐसा माना जाता है कि रमजान के पहले अशरे में जो लोग रोजा रखते हैं और नमाज अदा करते हैं, उन पर अल्लाह की रहमत बरसती है। दूसरे अशरे में जो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देते हैं। वहीं, आखिरी और तीसरे अशरे की इबादत और रोजा से जहन्नुम या दोजख से खुद को बचाया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 05:10 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / पहला रोजा रख अल्लाह की इबादत करेंगे रोजेदार

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

जयकारे के साथ किया आईमाता के धर्मरथ बैल का बधावा

धर्म-कर्म

भोले की निकली बारात, वरमाला देखने उमडे़ भक्त

अलवर

शहर में निकला नगर कीर्तन, दर्शनों को उमड़ी संगत

अलवर

जीवन में सुकृत कार्य करते रहना चाहिए : आचार्य चंद्रयश

धर्म-कर्म

शिव-पार्वती विवाह की कथा पर भावविभोर हुए श्रद्धालु

धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.