मण्ड्या में एम्स तर्ज पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को मंजूरी

संभावना जताई जा रही है कि यह अस्पताल मद्दूर और मण्ड्या के बीच बनाया जाएगा, ताकि इसका लाभ आसपास के अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Narendra Modi ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान All India Institute of Medical Sciences (एम्स) की तर्ज पर मण्ड्या जिले में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। यह अस्पताल मण्ड्या लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की मांग पर स्वीकृत किया गया है। अस्पताल का निर्माण 311 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
कुमारस्वामी ने इस अस्पताल के लिए बेंगलूरु-मैसूरु राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप 10 एकड़ भूमि आवंटित करने की मांग करते हुए राज्य Karnataka सरकार को पत्र लिखा है। संभावना जताई जा रही है कि यह अस्पताल मद्दूर और मण्ड्या के बीच बनाया जाएगा, ताकि इसका लाभ आसपास के अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।
इस बीच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि क्या मण्ड्या मेडिकल कॉलेज परिसर में इस अस्पताल का निर्माण संभव है। इसके जवाब में कुमारस्वामी ने कहा है कि यदि अस्पताल मद्दूर-मण्ड्या के बीच स्थापित किया जाता है तो इससे न केवल मण्ड्या, बल्कि तुमकूरु और रामनगर जिलों के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
एम्स की तर्ज पर बनने वाले इस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा यहां ट्रॉमा सेंटर, कैंसर उपचार, हृदय रोग, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
इसी के साथ केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने मण्ड्या शहर के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से आउटर रिंग रोड परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने से मण्ड्या शहर में यातायात दबाव कम होगा और औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
