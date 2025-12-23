मण्ड्या में एम्स तर्ज पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को मंजूरी

इस बीच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि क्या मण्ड्या मेडिकल कॉलेज परिसर में इस अस्पताल का निर्माण संभव है। इसके जवाब में कुमारस्वामी ने कहा है कि यदि अस्पताल मद्दूर-मण्ड्या के बीच स्थापित किया जाता है तो इससे न केवल मण्ड्या, बल्कि तुमकूरु और रामनगर जिलों के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।