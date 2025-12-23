बेंगलूरु से तटीय कर्नाटक होते हुए गोवा तक वंदे भारत शुरू करने की मांग

प्रस्तावित हाई-स्पीड ट्रेन सेवा से राज्य की राजधानी बेंगलूरु और कर्नाटक तथा गोवा के तटीय क्षेत्रों के बीच रेल कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि यात्रियों को अधिक आराम और भरोसेमंद सेवा भी मिलेगी।
केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी H.D. Kumaraswamy ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव Ashwini Vaishnaw से बेंगलूरु से तटीय कर्नाटक होते हुए गोवा के मडगांव तक वंदे भारत एक्सप्रेस Vande Bharat Express सेवा शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस रूट को लेकर लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग और बेहतर ऑपरेशनल तैयारियों का हवाला दिया है।
रेल मंत्री को लिखे पत्र में कुमारस्वामी ने कहा कि प्रस्तावित हाई-स्पीड ट्रेन सेवा से राज्य की राजधानी बेंगलूरु Bengaluru और कर्नाटक तथा गोवा के तटीय क्षेत्रों के बीच रेल कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने बताया कि घाट सेक्शन में विद्युतीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिससे यह रूट वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो गया है।
कुमारस्वामी ने कहा कि बेंगलूरु को हासन, मेंगलूरु जंक्शन, उडुपी और कारवार से जोड़ने वाला यह कॉरिडोर पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, छात्रों और पेशेवरों सहित यात्रियों के बड़े और विविध वर्ग की जरूरतों को पूरा करता है। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि यात्रियों को अधिक आराम और भरोसेमंद सेवा भी मिलेगी। पत्र में उन्होंने लिखा, बेंगलूरु और कर्नाटक व गोवा के तटीय क्षेत्रों के बीच बेहतर हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी को लेकर जनता की लंबे समय से व्यापक मांग रही है। घाट सेक्शन में विद्युतीकरण के बाद यह रूट अब वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू करने के लिए ऑपरेशनल रूप से सक्षम है।
पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने से भारत की आइटी राजधानी बेंगलूरु और तटीय कर्नाटक तथा गोवा के प्रमुख वाणिज्यिक, बंदरगाह और पर्यटन केंद्रों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। इससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।
उन्होंने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि दक्षिण पश्चिम रेलवे को इस प्रस्तावित सेवा की व्यवहार्यता का अध्ययन करने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए जाएं। कुमारस्वामी ने कहा कि यह प्रस्ताव एकीकृत, कुशल और आधुनिक रेल नेटवर्क विकसित करने के केंद्र सरकार के विजन के अनुरूप है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए जल्द आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
