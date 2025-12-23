बेंगलूरु से तटीय कर्नाटक होते हुए गोवा तक वंदे भारत शुरू करने की मांग

कुमारस्वामी ने कहा कि बेंगलूरु को हासन, मेंगलूरु जंक्शन, उडुपी और कारवार से जोड़ने वाला यह कॉरिडोर पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, छात्रों और पेशेवरों सहित यात्रियों के बड़े और विविध वर्ग की जरूरतों को पूरा करता है। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि यात्रियों को अधिक आराम और भरोसेमंद सेवा भी मिलेगी। पत्र में उन्होंने लिखा, बेंगलूरु और कर्नाटक व गोवा के तटीय क्षेत्रों के बीच बेहतर हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी को लेकर जनता की लंबे समय से व्यापक मांग रही है। घाट सेक्शन में विद्युतीकरण के बाद यह रूट अब वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू करने के लिए ऑपरेशनल रूप से सक्षम है।