ना दिल्ली, ना गुजरात! इस राज्य में चलती है सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेन, महाराष्ट्र को पछाड़ बना नंबर 1, देखें लिस्ट

Vande Bharat train: वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेल का चेहरा बादल के रख दिया है। 2019 में शुरू हुई यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन न केवल दो शहरों के बीच यात्रा का समय घटा रही हैं, बल्कि उनके बीच कनेक्टिविटी को भी बेहतर बना रही हैं। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) द्वारा विकसित ये ट्रेनें आज पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही हैं और यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें दिल्ली या गुजरात में नहीं, बल्किबिहार जैसे राज्यों में दौड़ रही हैं?