5 लोगों को जीवन दे गया 37 वर्षीय ‘ब्रेन डेड’, 7 माह के नवजात की ‘देहदान’ बनी मिसाल

एम्स (AIIMS Bhopal) में एक दंपती ने साहस और मानवता की मिसाल पेश की। 7 माह के नवजात बच्चे का देहदान किया। राजगढ़ निवासी शाल्वी पुत्री अजय पाराशर का 7वें माह में गर्भपात हो गया था। शाल्वी और परिजन ने पीड़ा को मानवतावादी उपहार में बदलने का निर्णय लिया। एम्स में नवजात को गार्ड ऑफ ऑनर (Guard of honour) दिया गया। परिजन ने बच्चे के देहदान का विचार किरण फाउंडेशन के साथ साझा किया। डॉ. राकेश भार्गव के सहयोग से यह प्रक्रिया पूरी की गई।