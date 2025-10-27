इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ पर BJP मंत्री का चौंकाने वाला बयान- ‘उनसे भी हुई गलती’

BJP Minister Kailash Vijayvargiya controversial statement: इंदौर पत्रिका. कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने चौंकाया (फोटो: सोशल मीडिया)
BJP Minitster Kailash Vijayvarghya Shocking Statement: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 'तीन दिन पहले इंदौर में एक कैफे जाते समय जिन ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ (Australian women cricketers molestation Case) हुई, उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था।' चौंकाने वाला ये बयान मंत्री ने इंदौर में छेड़छाड़ का शिकार हुईं ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटरों के मामले पर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि 'देखिए, गलती तो हुई है। लेकिन खिलाड़ियों का बिना किसी को बताए अचानक वहां से चले जाना, उन्होंने अपने कोच को भी नहीं बताया, यह उनकी तरफ से भी एक गलती है। क्योंकि, वहां पर्सनल सिक्योरिटी और पुलिस सिक्योरिटी भी थी, लेकिन वे ऐसे चले गए कि किसी को पता ही नहीं चला और यह घटना हो गई।'
इस मामले को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 'दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा (BJP Minitster Kailash Vijayvarghya shocking Statement) कि 'यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब खिलाड़ियों को भी इससे सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम किसी दूसरे देश या दूसरे शहर जाते हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए।'
यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि 'खिलाड़ियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वे अपनी जगह से बाहर जाते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए क्योंकि क्रिकेटर्स को लेकर हमारे यहां बहुत ज्यादा क्रेज है।'
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का चौंकाने वाला ये बयान (BJP Minister Kailash Vijayvargiya Shocking Statement) एक दिन बाद तब सामने आया, जब एक और BJP विधायक ने गिरफ्तार आरोपी के धर्म की ओर इशारा किया। अकील शेख, जिसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वह एक मुस्लिम व्यक्ति है। इन्होंने उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें महिला खिलाड़ियों को बाइक सवार एक आदमी ने स्टॉक किया और परेशान किया।
बता दें कि इससे पहले BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने शनिवार को आरोपी अकील शेख को 'कुछ नाजायज बच्चों' में से एक बताया था और कहा था कि 'कुछ नाजायज बच्चों में से एक जो 'भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते हैं'। उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की एक घटना का भी जिक्र किया। इस घटना के मुताबिक उन्होंने बताया कथित तौर पर एक 13 साल की मुस्लिम लड़की को एक मुस्लिम मौलवी ने परेशान किया था। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, कि 'बेटी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी... हमारी गारंटी है। बेटी चाहे भारत की हो या ऑस्ट्रेलिया (Australian women cricketers molestation Case) की, उसकी सुरक्षा भी हमारी गारंटी है।'
बता दें कि एमपी पुलिस का गैर जिम्मेदाराना बयान भी इंदौर की इस घटना में नजर आ चुका है। मामले पर पुलिस अधिकारी दबी जुबान में सफाई देते नजर आए थे कि खिलाड़ियों की होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा होती है। कई बार महिला खिलाड़ी सूचना देकर खरीदारी करने शॉपिंग मॉल गई हैं। उनकी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात किया था। इस बार खिलाड़ी बिना पुलिस को सूचना दिए बाहर निकली थीं। पुलिस हर समय, हर गली, हर रोड पर तो तैनात नहीं रह सकतीं।
बता दें कि आस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ का आरोपी फिलहाल जेल पहुंच गया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 15 दिन की रिमांड पर लिया है। बता दें कि महिला विश्व कप क्रिकेट मैच खेलने इंदौर आईं ऑस्ट्रेलिया की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना तब हुई जब वे होटल से कैफे जा रही थीं। इस दौरान बाइक सवार बदमाश ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी।
मामले को लेकर डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। एमआइजी टीआइ सीबी सिंह के अनुसार आरोपी अकील शेख के कई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। उस पर विभिन्न थानों में मारपीट सहित गंभीर अपराध दर्ज हैं। भंवरकुआं के लूट के अपराध में पांच माह पहले जेल से छूटा था।
सूत्रों का कहना है कि खिलाड़ी निजी भ्रमण पर निकलते हैं तो बताकर नहीं जाते। बताया नहीं जाएगा तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो सकेगी। खिलाड़ी कई बार मॉल और सड़क पर बिना सूचना के निकली थीं। आरोपी को पकडऩे सुबह 11 से दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक ट्रैक किया गया। 10 बजे के आसपास पकड़ा गया। पुलिस ने 150 से ज्यादा फुटेज खंगाले।
अधिकारियों का कहना है कि खिलाडिय़ों की सुरक्षा के लिए दो फॉलो वाहन और दो बाइकर के साथ ही 20 जवानों की टीम रहती थी। टीम स्टेडियम और होटल तक आने-जाने के दौरान साथ रहती थी। थाने से अलग टीम बल तैनात रहता है। इधर, अधिकारी घटना सीसीटीवी में कैद होने की बात से मना कर रहे हैं, जबकि पुलिस टीम ने व्यापारी की दुकान से डीवीआर जब्त किया है।
