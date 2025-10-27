इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ पर BJP मंत्री का चौंकाने वाला बयान- ‘उनसे भी हुई गलती’

BJP Minitster Kailash Vijayvarghya Shocking Statement: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 'तीन दिन पहले इंदौर में एक कैफे जाते समय जिन ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ (Australian women cricketers molestation Case) हुई, उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था।' चौंकाने वाला ये बयान मंत्री ने इंदौर में छेड़छाड़ का शिकार हुईं ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटरों के मामले पर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि 'देखिए, गलती तो हुई है। लेकिन खिलाड़ियों का बिना किसी को बताए अचानक वहां से चले जाना, उन्होंने अपने कोच को भी नहीं बताया, यह उनकी तरफ से भी एक गलती है। क्योंकि, वहां पर्सनल सिक्योरिटी और पुलिस सिक्योरिटी भी थी, लेकिन वे ऐसे चले गए कि किसी को पता ही नहीं चला और यह घटना हो गई।'