Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अशोक नगर के शिवप्रताप बुंदेला की कहानी बड़ा सबक, सीएम ने दी चेतावनी… गलती पर नपेंगे अफसर

MP News: एक मामूली दफ्तरशाही गलती, जिसे पटवारी से लेकर कलेक्टर और संभागायुक्त तक किसी ने नहीं सुधारा, तब शिवप्रताप ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत, अफसरों की लापरवाही उजागर..

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 25, 2025

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav

MP News: अशोकनगर के शिवप्रताप बुंदेला की कहानी अब मप्र के सभी राजस्व अफसरों के लिए सबक बन गई है। उनकी जमीन सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई, लेकिन 17.25 लाख रुपए का मुआवजा मिलने में उन्हें पूरे पांच साल लग गए।

मामूली गलती पर अफसरशाही की खुली पोल

वजह, एक मामूली दफ्तरशाही गलती, जिसे पटवारी से लेकर कलेक्टर और संभागायुक्त तक किसी ने नहीं सुधारा। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब शिवप्रताप ने सीएम हेल्पलाइन में अपनी पीड़ा दर्ज कराई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने गुरुवार को यह केस समाधान ऑनलाइन में खुला। जांच में पता चला कि शुरुआती स्तर पर जमीन की फाइल में त्रुटि रह गई थी, और अफसरों ने उसे सुधारने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल शिवप्रताप को 17.25 लाख रुपए की राशि दिलाने के निर्देश दिए।

मामले पेचीदा, कई अफसर नहीं समझ पा रहे

राजस्व मामलों के जानकारों का कहना है कि कई अफसरों को जमीन से जुड़े प्रकरणों का पर्याप्त कानूनी और मैदानी ज्ञान नहीं होता, जिससे ऐसे विवाद खिंचते हैं। अनुभवी अधिकारियों की कमी और निचले स्तर के कर्मचारियों की प्रशिक्षण की कमी भी बड़ी वजह है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को ऐसे मामलों में विशेष प्रशिक्षण और अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। राज्य सरकार अब ऐसे सभी मामलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और जिम्मेदारी फिक्स करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि जनता को अपने हक के लिए सालों तक भटकना न पड़े।

छह माह में करना होगा निराकरण

सीएम डॉ. यादव ने इस केस को उदाहरण मानते हुए कहा कि अब प्रदेशभर में भू-अर्जन से जुड़े सभी प्रकरण छह माह में निपटाए जाएंगे, अन्यथा जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल खराब था, आइटी में दिक्कत थी… जैसे बहाने अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेतावनी दी है कि अशोक नगर जैसे मामले दोहराए गए तो जवाबदेही तय होगी। संबंधित पटवारी, आरआइ, तहसीलदार, एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक, जिनकी लापरवाही सामने आएगी, उन पर एक माह के भीतर कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

इलाज के नाम पर लूट का कारोबार, स्वास्थ्य सेवा की डिग्रियां ज्यादा, ‘जमीर’ कम पड़ गया, खौफनाक सच…!
Patrika Special News
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 05:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अशोक नगर के शिवप्रताप बुंदेला की कहानी बड़ा सबक, सीएम ने दी चेतावनी… गलती पर नपेंगे अफसर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़ी नियुक्ति, राज्य सरकार ने डॉ. खेमरिया को सौंपा अहम दायित्व

MP Government Appoints Dr. Khemaria as Commissioner for Persons with Disabilities
भोपाल

बिहार चुनाव 2025: जातिगत समीकरण साधने की तैयारी में एमपी कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक पर बाज नजर

Congress
भोपाल

एमपी की पुलिस अधिकारी ने की हिमाकत, मोबाइल से फंसी, DGP तक पहुंचा मामला

Case of the audacity of an MP police officer reaches the DGP.
भोपाल

‘कार्बाइड गन’ का कहर, एमपी में अबतक 320 घायल, पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन

Carbide Guns Injured
भोपाल

जहरीले कफ सिरप मामले में हर स्तर पर लापरवाही का आरोप, दिग्विजय ने डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा

Digvijay Singh demands Deputy CM's resignation in poisonous cough syrup case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.