इलाज के नाम पर लूट का कारोबार, स्वास्थ्य सेवा की डिग्रियां ज्यादा, ‘जमीर’ कम पड़ गया, खौफनाक सच…!

स्वास्थ्य क्षेत्र में मुनाफे की भूख अब जानलेवा स्तर तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि सर्जिकल दवाओं और उपकरणों पर सबसे अधिक कमीशन तय है- यानी जितना बड़ा जोखिम, उतना बड़ा लाभ। डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टोर तक, सबकी जेबें मरीज से सीधी जुड़ गई हैं। 50 की दवा 300 में बेचना कोई मामूली चूक नहीं, बल्कि सुनियोजित लूट है। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्रवाई के बाद दुकानदार ने खुदकुशी का प्रयास किया। यह प्रशासनिक दबाव का नहीं, बल्कि अपराध के उजागर होने का परिणाम था। लेकिन हमारे तंत्र में अक्सर ‘गुनाह’ से ज्यादा ‘गुनहगार का बहाना’ सुना जाता है। सवाल यह नहीं कि वह दुकानदार क्यों टूटा, बल्कि यह है कि कितनी और ऐसी दुकानें आज भी खुली हैं, जहां नकली दवाओं के साथ भरोसा भी बेचा जा रहा है।