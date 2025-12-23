कांग्रेस की गारंटी स्कीम में खामी: 3 महीनों से महिलाएं इंतजार में, किराया और बच्चों का खर्च मुश्किल

बेलगावी सहित कई जिलों में महिलाएं किराया, बच्चों की फीस और घरेलू खर्च के लिए परेशान हैं। एक लाभार्थी ने कहा, 'तीन महीने हो गए, लेकिन पिछले तीन महीनों का पैसा नहीं आया। हमारे बच्चे हैं, किराया देना है, अपना घर नहीं है। अगर पैसा आ जाए तो बड़ी मदद होगी।' मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के अपने निर्वाचन क्षेत्र बेलगावी में भी फंड नहीं पहुंचा, जहां एक अन्य महिला ने कहा, 'सिर्फ पिछले दो महीने का पैसा नहीं मिला, बाकी क्रेडिट हो गया। मैडम ने अच्छा किया, लेकिन दिक्कत तो है, मैनेज करना पड़ रहा है।'