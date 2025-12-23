कुर्सी की जंग से विकास कार्य और प्रशासन ठप : बोम्मई

हाल में विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित द्वेष भाषण एवं द्वेष अपराध रोकथाम विधेयक को लेकर पूछे गए सवाल पर बोम्मई ने कहा कि यह विधेयक कांग्रेस की आपातकालीन मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून की आड़ में राज्य सरकार किसी को भी जेल भेज सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं। इसके बावजूद नया कानून लाना राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।