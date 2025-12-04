CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 124 पदों पर नौकरी का मौका, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई

CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर है। बोर्ड ने ग्रुप A, B और C श्रेणी के 124 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पद शामिल हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है, इसलिए बिना देर किए उम्मीदवार जल्द अप्लाई करें। इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2025 तय की गई है।