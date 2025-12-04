CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 124 पदों पर नौकरी का मौका, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई

CBSE Recruitment 2025(Image-Freepik)
CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर है। बोर्ड ने ग्रुप A, B और C श्रेणी के 124 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पद शामिल हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है, इसलिए बिना देर किए उम्मीदवार जल्द अप्लाई करें। इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2025 तय की गई है।
जूनियर असिस्टेंट Group C 35
सुपरिटेंडेंट Group B 27
असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर
(Academics/Training/Skill Education) Group A 27
जूनियर अकाउंटेंट Group C 16
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर Group B 09
असिस्टेंट सेक्रेटरी Group A 08
अकाउंट्स ऑफिसर Group A 02
असिस्टेंट प्रोफेसर/डायरेक्टर (Group A)
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। NET, JRF, B.Ed या M.Ed उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा।
सुपरिटेंडेंट (Group B)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना जरूरी है।
जूनियर असिस्टेंट (Group C)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड।
आवेदन फिस: ग्रुप ए, बी, सी के पदों पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स सर्विसमैन/महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये एप्लिकेशन फीस जमा करनी होगी। वहीं अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को ग्रुप ए फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1750, ग्रुप बी के लिए 1050 और ग्रुप सी के लिए 1050 रुपये फीस देनी होगी।
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें टीयर-1 एग्जाम (ऑब्जेक्टिव), टीयर-2 एग्जाम (OMR आधारित और व्याख्यात्मक), स्किल टेस्ट (कुछ पदों के लिए लागू), इंटरव्यू (केवल ग्रुप A पदों के लिए) शामिल है।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
उसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं।
CBSE Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।
नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
लॉगिन कर फॉर्म में आवश्यक जानकारियां भरें।
मांगे गए और फोटो अपलोड करें।
एप्लिकेशन फीस जमा करें।
फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लें।
