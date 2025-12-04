4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 124 पदों पर नौकरी का मौका, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई

CBSE ने 124 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रुप A, B और C पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 दिसंबर 2025 तक करें। जानिए योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और फीस की पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 04, 2025

CBSE Recruitment 2025

CBSE Recruitment 2025(Image-Freepik)

CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर है। बोर्ड ने ग्रुप A, B और C श्रेणी के 124 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पद शामिल हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है, इसलिए बिना देर किए उम्मीदवार जल्द अप्लाई करें। इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2025 तय की गई है।

CBSE Vacancy 2025: कुल इतने पदों पर होगी भर्ती

जूनियर असिस्टेंट Group C 35

सुपरिटेंडेंट Group B 27

असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर
(Academics/Training/Skill Education) Group A 27

जूनियर अकाउंटेंट Group C 16

जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर Group B 09

असिस्टेंट सेक्रेटरी Group A 08

अकाउंट्स ऑफिसर Group A 02

CBSE Recruitment 2025: भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता

असिस्टेंट प्रोफेसर/डायरेक्टर (Group A)
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। NET, JRF, B.Ed या M.Ed उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा।

सुपरिटेंडेंट (Group B)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना जरूरी है।

जूनियर असिस्टेंट (Group C)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड।

आवेदन फिस कितनी रहेगी?


आवेदन फिस: ग्रुप ए, बी, सी के पदों पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स सर्विसमैन/महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये एप्लिकेशन फीस जमा करनी होगी। वहीं अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को ग्रुप ए फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1750, ग्रुप बी के लिए 1050 और ग्रुप सी के लिए 1050 रुपये फीस देनी होगी।

CBSE Vacancy 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें टीयर-1 एग्जाम (ऑब्जेक्टिव), टीयर-2 एग्जाम (OMR आधारित और व्याख्यात्मक), स्किल टेस्ट (कुछ पदों के लिए लागू), इंटरव्यू (केवल ग्रुप A पदों के लिए) शामिल है।

CBSE Vacancy: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
उसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं।
CBSE Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।
नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
लॉगिन कर फॉर्म में आवश्यक जानकारियां भरें।
मांगे गए और फोटो अपलोड करें।
एप्लिकेशन फीस जमा करें।
फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लें।

ये भी पढ़ें

Bihar Board Model Paper 2026 हुआ रिलीज, सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे 10वीं-12वीं परीक्षा मॉडल पेपर
शिक्षा
Bihar Board Model Paper 2026 Released

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Dec 2025 08:02 pm

Hindi News / Education News / CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 124 पदों पर नौकरी का मौका, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

आरसी कॉलेज को बीसीयू का घटक कॉलेज बनाने का विरोध

बैंगलोर

RBSE 2026 Exam Schedule: राजस्थान बोर्ड ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Rajasthan Board Time Table Released
शिक्षा

Delhi Nursery Admission: KG और कक्षा 1 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू, जान लें लास्ट डेट, जरुरी डाक्यूमेंट्स सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

Delhi Nursery Admission
शिक्षा

BDL Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

BDL Recruitment 2025
शिक्षा

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट में इतना रहा जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कट-ऑफ, जानें अन्य केटेगरी की डिटेल्स

Rajasthan Patwari Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.