RJS 2025 Topper: फर्स्ट एटेम्पट में नहीं हुआ था प्री-एग्जाम भी क्लियर, अब बनी टॉपर, पिता UP में जज, जानें कौन है मधुलिका यादव?

RJS 2025 Topper Madhulika Yadav: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के दम पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। यूपी के प्रयागराज की रहने वाली मधुलिका यादव ने RJS 2025 में 205.5 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। खास बात यह है कि पहले अटेम्प्ट में प्री-एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाने वाली मधुलिका ने दूसरे प्रयास में टॉप कर सभी को प्रेरणा दी है।