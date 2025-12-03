Bihar Board Model Paper 2026 हुआ रिलीज, सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे 10वीं-12वीं परीक्षा मॉडल पेपर

Bihar Board Model Paper 2026: बिहार बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। छात्र इन्हें समिति की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर जारी होने के बाद परीक्षार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों की संख्या, समय सीमा और पूरे पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें संबंधित सेक्शन में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।