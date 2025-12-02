SSC Constable Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए 25 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, CISF में सबसे ज्यादा इतने पद

SSC Constable GD Vacancy 2025(Image-Freepik)
SSC Constable Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कॉन्स्टेबल (GD) भर्ती 2025-26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से CAPF, असम राइफल्स और सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 रात 11 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन में संशोधन का अवसर 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का आयोजन फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच होने की उम्मीद है।
इस बार कुल 25,487 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 23,467 पद पुरुष उम्मीदवारों और 2,020 पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं। सबसे अधिक पद CISF में हैं, जहां 14,595 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा CRPF में 5,490, असम राइफल्स में 1,706, ITBP में 1,293, SSB में 1,764, BSF में 616 और SSF में 23 पद शामिल हैं। कुल पदों में से 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। SSF को छोड़कर बाकी सभी बलों में रिक्तियों का आवंटन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर किया जाएगा।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और 1 जनवरी 2026 तक 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष तय की गई है, तथा उम्मीदवारों की जन्म तिथि 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों, SC, ST, OBC और अन्य पात्र श्रेणियों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण, मेडिकल जांच और दस्डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल हैं। CBE में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर सही उत्तर पर दो अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर 0.25 अंक की कटौती होगी। यह परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल-3 के अंतर्गत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें आवास, चिकित्सा सुविधाएं, राशन, भत्ते और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे।
आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ssc.gov.in पर जाकर नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा।
पुराने पोर्टल ssc.nic.in की प्रोफाइल यहां मान्य नहीं है, इसलिए नए रजिस्ट्रेशन की जरुरत है।
लॉगिन के बाद SSC GD Constable 2026 का फॉर्म खुलेगा, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारियां और लाइव फोटो अपलोड करनी होगी।
उम्मीदवारों को अपना सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में (10-20 KB) अपलोड करना होगा। सभी चरण पूरे करने के बाद फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग