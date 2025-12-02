SSC Constable Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए 25 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, CISF में सबसे ज्यादा इतने पद

SSC Constable Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कॉन्स्टेबल (GD) भर्ती 2025-26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से CAPF, असम राइफल्स और सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 रात 11 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन में संशोधन का अवसर 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का आयोजन फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच होने की उम्मीद है।