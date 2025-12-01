School Holidays December 2025: आ गई छुट्टियों की लिस्ट! जानिए राजस्थान से यूपी तक, इस महीने कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी छुट्टियों का शेड्यूल लगभग तैयार है। वहां के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 23 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हो सकती हैं। खासकर पीएम श्री स्कूलों की बात करें, तो आधिकारिक लिस्ट के मुताबिक यहां 23 दिसंबर (मंगलवार) से 1 जनवरी 2026 (गुरुवार) तक लगातार 10 दिन स्कूल बंद रहेंगे।