शिक्षा

School Holidays December 2025: आ गई छुट्टियों की लिस्ट! जानिए राजस्थान से यूपी तक, इस महीने कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

School Holidays December 2025: आ गई छुट्टियों की लिस्ट! यूपी में 20 दिसंबर से तो कश्मीर में 3 महीने बंद रहेंगे स्कूल। जाने कब कहां बंद रहेंगे स्कूल।

Rahul Yadav

Dec 01, 2025

School Holidays December 2025: साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर शुरू हो चुका है। जयपुर हो या लखनऊ, उत्तर भारत में गुलाबी ठंड अब कड़ाके की सर्दी में बदलने लगी है। ऐसे में स्कूली बच्चों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर विंटर वेकेशन कब से शुरू होगा?

अगर आप भी छुट्टियों का कैलेंडर खोज रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छुट्टियों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है, वहीं जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में तो छुट्टियों का बिगुल बज भी चुका है। राजस्थान जल्द ही अपडेट मिल सकता है।

पुडुचेरी में तूफान और कश्मीर में बर्फबारी को लेकर छुट्टी

सबसे पहले ताजा अपडेट जान लीजिए। दक्षिण भारत में पुडुचेरी में चक्रवात 'दितवा' के चलते भारी बारिश की चेतावनी है जिसके कारण वहां आज (1 दिसंबर) सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

वहीं, जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए लंबी छुट्टियों का ऐलान हो गया है।

  • क्लास 8 तक: 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक।
  • क्लास 9 से 12 तक: 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक।

यूपी में 12 दिन की लंबी छुट्टी

उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स की तो मानो लॉटरी लग गई है। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक, यूपी के स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक शीतकालीन अवकाश रहने वाला है। यानी साल के आखिरी 10 से 12 दिन स्कूल बंद रहेंगे और स्कूल सीधे नए साल में खुलेंगे।

मध्य प्रदेश और पीएम श्री स्कूलों का हाल

राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी छुट्टियों का शेड्यूल लगभग तैयार है। वहां के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 23 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हो सकती हैं। खासकर पीएम श्री स्कूलों की बात करें, तो आधिकारिक लिस्ट के मुताबिक यहां 23 दिसंबर (मंगलवार) से 1 जनवरी 2026 (गुरुवार) तक लगातार 10 दिन स्कूल बंद रहेंगे।

राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए क्या है अपडेट?

राजस्थान की छुट्टियों की बात करें तो अभी आधिकारिक आदेश का इंतजार है, लेकिन आमतौर पर राजस्थान शिक्षा विभाग (RBSE) 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश घोषित करता है।

चूंकि यूपी और एमपी में तारीखें सामने आ गई हैं, उम्मीद है कि राजस्थान सरकार भी अगले एक-दो दिन में एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक की छुट्टियों पर मुहर लगा देगी। जैसे ही पारा गिरेगा, जिला कलेक्टर भी अपने स्तर पर स्कूलों का समय बदलने या छुट्टी करने का फैसला ले सकते हैं।

दिसंबर के प्रमुख त्योहार और छुट्टियां

सर्दी की छुट्टियों के अलावा, इस महीने कुछ और दिन भी स्कूल बंद रहेंगे।

  • 24 दिसंबर (क्रिसमस ईव): कई मिशनरी और प्राइवेट स्कूलों में इस दिन हाफ-डे या छुट्टी रह सकती है।
  • 25 दिसंबर (बड़ा दिन): क्रिसमस के मौके पर राजस्थान समेत पूरे देश के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

एग्जाम और प्री-बोर्ड की तैयारी

छुट्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं के छात्रों को याद रखना होगा कि दिसंबर सिर्फ मौज-मस्ती का महीना नहीं है। जनवरी में प्री-बोर्ड और फरवरी में फाइनल एग्जाम हैं। इसलिए रजाई में बैठकर छुट्टियों का मजा लें लेकिन किताबों से दोस्ती न तोड़ें।

नोट: स्थानीय प्रशासन या स्कूल बोर्ड के हिसाब से छुट्टियों में बदलाव हो सकता है। इसलिए छुट्टी कब से है यह पक्का करने के लिए अपने स्कूल और टीचर से पूछ लें।

Hindi News / Education News / School Holidays December 2025: आ गई छुट्टियों की लिस्ट! जानिए राजस्थान से यूपी तक, इस महीने कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

