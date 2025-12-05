BPSC AEDO Exam Date: इन तारीखों पर होगी बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा, जान लें चयन प्रक्रिया और अन्य डिटेल्स

BPSC AEDO Exam Date: बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए तीन चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग का कहना है कि सभी चरणों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इक्विपर्सेंटाइल इक्वेटिंग तकनीक के आधार पर किया जाएगा, ताकि स्कोर का संतुलन बन सके। परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026, 12 और 13 जनवरी 2026 तथा 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर खोलने का फैसला किया है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया था, वे 5 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योग्यता और प्रमाणपत्रों की वैधता वही मानी जाएगी जो पहले जारी विज्ञापन में 26 सितंबर 2025 की अंतिम तारीख तक निर्धारित थी।