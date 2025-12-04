Delhi Nursery Admission: KG और कक्षा 1 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू, जान लें लास्ट डेट, जरुरी डाक्यूमेंट्स सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

Delhi Nursery Admission 2026-27: दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए जरुरी अपडेट आ चूका है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (DoE), दिल्ली ने नर्सरी, KG और कक्षा 1 के लिए नई अकादमिक सत्र 2026-27 की एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 4 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पेरेंट्स को एडमिशन संबंधित सभी जरुरी नियम जरूर पढ़ लेना चाहिए।