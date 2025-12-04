4 दिसंबर 2025,

शिक्षा

BDL Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सेलेक्शन प्रोसेस के जरिए लगभग 80 मैनेजमेंट ट्रेनी उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

image

Mohsina Bano

Dec 04, 2025

BDL Recruitment 2025

BDL Recruitment 2025(Image-Freepik)

BDL Vacancy 2025: अगर आप डिफेंस सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के 80 खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्री वाले युवा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार BDL की आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 03 दिसंबर 2025 तय की गई है। एप्लिकेशन जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 है।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

स्ट्रीम पदों की संख्या

इलेक्ट्रॉनिक्स 32
मैकेनिकल 27
इलेक्ट्रिकल 06
फाइनेंस 05
कंप्यूटर साइंस 04
सिविल इंजीनियरिंग 02
ह्यूमन रिसोर्स (HR) 02
केमिकल 01

BDL Vacancy 2025: भर्ती के लिए योग्यता

पदों के अनुसार योग्यता अलग-अलग तय की गई है। इंजीनियरिंग पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग विषय में बी.ई./बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं फाइनेंस पद के लिए सीए (CA), आईसीडब्ल्यूए (ICWA) या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए (फाइनेंस) की डिग्री जरूरी है। एचआर पद में एमबीए या पीजी डिप्लोमा (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट/पर्सनल मैनेजमेंट/इंडस्ट्रियल रिलेशंस) की डिग्री होनी चाहिए।

Bharat Dynamics Limited Jobs: क्या है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए सेलेक्शन प्रोसेस?

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT): यह पहला चरण होगा। इसमें कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा।(100 सवाल स्पेसिफिक टॉपिक और 50 सवाल जनरल एप्टीट्यूड से)। लास्ट मेरिट लिस्ट में इस टेस्ट का वेटेज 85% होगा। इंटरव्यू की बात करें तो CBT में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट मेरिट लिस्ट में इसका वेटेज 15% होगा।

BDL Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले BDL की ऑफिशियल वेबसाइट bdl-india.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर करियर या भर्ती (Recruitment) सेक्शन में जाकर 'मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2025' लिंक पर क्लिक करें।

पोर्टल पर रजिस्टर करें। लॉगिन करने के बाद, एप्लिकेशन फॉर्म में अपनी सभी इंफॉर्मेशन सही-सही भरें।

मांगे गए आवश्यक दस्तावेज (जैसे फोटो, सिग्नेचर, प्रमाण पत्र) अपलोड करें।

ऑनलाइन माध्यम से एप्लिकेशन फीस का पेमेंट करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद, रिकॉर्ड के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट अपने पास जरूर रखें।

ये भी पढ़ें

Bihar Board Model Paper 2026 हुआ रिलीज, सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे 10वीं-12वीं परीक्षा मॉडल पेपर
शिक्षा
Bihar Board Model Paper 2026 Released

Updated on:

04 Dec 2025 09:45 am

Published on:

04 Dec 2025 09:43 am

Hindi News / Education News / BDL Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

शिक्षा

