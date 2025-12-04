BDL Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

BDL Vacancy 2025: अगर आप डिफेंस सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के 80 खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्री वाले युवा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार BDL की आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 03 दिसंबर 2025 तय की गई है। एप्लिकेशन जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 है।