BDL Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

BDL Recruitment 2025(Image-Freepik)
BDL Vacancy 2025: अगर आप डिफेंस सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के 80 खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्री वाले युवा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार BDL की आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 03 दिसंबर 2025 तय की गई है। एप्लिकेशन जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 है।
स्ट्रीम पदों की संख्या
इलेक्ट्रॉनिक्स 32
मैकेनिकल 27
इलेक्ट्रिकल 06
फाइनेंस 05
कंप्यूटर साइंस 04
सिविल इंजीनियरिंग 02
ह्यूमन रिसोर्स (HR) 02
केमिकल 01
पदों के अनुसार योग्यता अलग-अलग तय की गई है। इंजीनियरिंग पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग विषय में बी.ई./बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं फाइनेंस पद के लिए सीए (CA), आईसीडब्ल्यूए (ICWA) या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए (फाइनेंस) की डिग्री जरूरी है। एचआर पद में एमबीए या पीजी डिप्लोमा (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट/पर्सनल मैनेजमेंट/इंडस्ट्रियल रिलेशंस) की डिग्री होनी चाहिए।
कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT): यह पहला चरण होगा। इसमें कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा।(100 सवाल स्पेसिफिक टॉपिक और 50 सवाल जनरल एप्टीट्यूड से)। लास्ट मेरिट लिस्ट में इस टेस्ट का वेटेज 85% होगा। इंटरव्यू की बात करें तो CBT में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट मेरिट लिस्ट में इसका वेटेज 15% होगा।
आवेदन के लिए सबसे पहले BDL की ऑफिशियल वेबसाइट bdl-india.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर करियर या भर्ती (Recruitment) सेक्शन में जाकर 'मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2025' लिंक पर क्लिक करें।
पोर्टल पर रजिस्टर करें। लॉगिन करने के बाद, एप्लिकेशन फॉर्म में अपनी सभी इंफॉर्मेशन सही-सही भरें।
मांगे गए आवश्यक दस्तावेज (जैसे फोटो, सिग्नेचर, प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
ऑनलाइन माध्यम से एप्लिकेशन फीस का पेमेंट करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद, रिकॉर्ड के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट अपने पास जरूर रखें।
