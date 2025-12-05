Bihar Election: बिहार विधानसभा में ठीक से शपथ नहीं पढ़ पाईं कई महिला विधायक, जानिए किसकी कितनी है शैक्षणिक योग्यता



नवादा की विधायक और बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी शपथ पत्र सही तरह से नहीं पढ़ पा रहीं थीं। उनके ठीक पास बैठीं मनोरमा देवी ने उन्हें शपथ पत्र पढ़ने में मदद की। विभा देवी ने उनसे बार-बार कहा,“छुटकी पढ़ ना, बता ना”, जिसे सुनकर आसपास बैठे कई विधायक पीछे मुड़कर देखते रहे। कई बार सही करवाने पर विभा देवी विधनसभा में शपथ ले पाई। विभा देवी पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो अपने चुनावी हलफनामा में उन्होंने किसी भी डिग्री का जिक्र नहीं किया है।