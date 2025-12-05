गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स! किसमें निवेश करना होगा ज्यादा फायदेमंद?

गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है?

अगर आप अभी अभी सोने में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जैसों के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बढ़िया विकल्प होता है,क्योंकि इसके जरिए सोने में निवेश करना ज्यादा आसान होता है.

जैसे गोल्ड ETF में शुद्ध गोल्ड में निवेश किया जाता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स गोल्ड ETF में निवेश करते हैं. इसमें डीमैट खाता खोलने की जरूरत नहीं होती है. जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करते हैं, ठीक वैसे ही आप SIP के जरिए गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप में गोल्ड ETF में ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एकमुश्त रकम लगती है.