पुतिन ने भी की थी रेणुका वाली ‘गलती’, जब मीटिंग में डॉग लेकर पहुंच गए रूसी राष्ट्रपति!

पुतिन और जर्मन चांसलर की मीटिंग में रूसी राष्ट्रपति का डॉग भी पहुंच गया था। (PC: AI)
Putin pet dog Konni story: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी हाल ही में जब अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद परिसर पहुंचीं तो बवाल हो गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और यह मुद्दा अभी भी विवाद की वजह बना हुआ है। भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एक बार रेणुका चौधरी जैसी स्थिति का सामना कर चुके हैं। पूरी घटना समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा।
बात है 2007 की, जब जर्मनी की कमान चांसलर एंजेला मर्केल के हाथों में थी। रूस और जर्मनी के रिश्ते उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। एंजेला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए मास्को पहुंची थीं। यहां के सोची शहर में दोनों नेताओं के बीच मीटिंग चल रही थी, तभी वहां पुतिन का पालतू कुत्ता कोनी (Konni) आ गया। लैब्राडोर ब्रीड के इस ब्लैक डॉग को देखकर एंजेला मर्केल के माथे पर पसीना आ गया। हालांकि, वह अपनी मुस्कान बरकरार रखने की कोशिश करती रहीं।
एंजेला मर्केल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दो नेताओं की इस मुलाकात में कोई तीसरा भी है, और वो भी ऐसा जिसे देखकर ही वह सिहर उठती हैं। व्लादिमीर पुतिन का डॉग प्रेम जगजाहिर है। पुतिन को खुश करने के लिए दुनिया के तमाम नेता उन्हें गिफ्ट स्वरूप डॉग ही देते रहे हैं। अपने पालतू डॉग के साथ पुतिन के कई वीडियो और फोटो सामने आए हैं। हालांकि, एंजेला मर्केल को कुत्तों से डर लगता है। इसलिए उन्होंने मीटिंग से पहले अनुरोध भी किया था कि कोनी वहां न आए, इसलिए कोनी को देखकर वह डरने के साथ ही हैरान भी थीं।
जर्मन चांसलर ने बाद में इस घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा - मेरे लिए यह बेहद अजीब स्थिति थी। मुझे कुत्तों से डर लगता है। लेकिन मैं देख सकती थी कि पुतिन मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मुझे इस स्थिति में देखकर अच्छा लग रहा है। एंजेला मर्केल ने इस घटना से कुछ वक्त पहले अपने एक सहयोगी के जरिए पुतिन की टीम से अनुरोध किया था कि मीटिंग के दौरान कोनी को बाहर न लाएं। क्योंकि वह जानती थीं कि अक्सर पुतिन विदेशी मेहमानों के साथ मीटिंग में अपने पालतू डॉग को ले आते हैं।
इस घटना के बाद रूस की तरफ से एक बयान जारी करके माफी मांगी गई, बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन को यह ज्ञात नहीं था कि जर्मन चांसलर को कुत्तों से डर लगता है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद भी इसके लिए माफी मांगते हुए कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मर्केल को डॉग से डर लगता है। अगर मुझे पता होता तो ऐसा नहीं करता, मैं उनसे माफी मांगता हूं। यदि वह दोबारा मुझसे मिलने आती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बता दें कि Konni पुतिन को रूसी नेता Sergei Shoigu ने गिफ्ट किया था, जो बाद में रूस के रक्षा मंत्री बने।
