पुतिन ने भी की थी रेणुका वाली ‘गलती’, जब मीटिंग में डॉग लेकर पहुंच गए रूसी राष्ट्रपति!

इस घटना के बाद रूस की तरफ से एक बयान जारी करके माफी मांगी गई, बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन को यह ज्ञात नहीं था कि जर्मन चांसलर को कुत्तों से डर लगता है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद भी इसके लिए माफी मांगते हुए कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मर्केल को डॉग से डर लगता है। अगर मुझे पता होता तो ऐसा नहीं करता, मैं उनसे माफी मांगता हूं। यदि वह दोबारा मुझसे मिलने आती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बता दें कि Konni पुतिन को रूसी नेता Sergei Shoigu ने गिफ्ट किया था, जो बाद में रूस के रक्षा मंत्री बने।