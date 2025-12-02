‘बेचारे कुत्ते ने क्या किया?’ पिल्ले को लेकर संसद पहुंचीं रेणुका चौधरी, समर्थन में आए राहुल

मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रेणुका चौधरी का खुलकर बचाव किया और सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, “आज तो कुत्ता ही मुख्य मुद्दा है ना? बेचारा कुत्ता क्या कर दिया? क्या उन्हें यहां आने की इजाजत नहीं है?” जब अधिकारियों ने बताया कि संसद परिसर में पालतू या आवारा जानवरों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है, तो राहुल गांधी ने संसद भवन की ओर इशारा करते हुए कहा, “पालतू जानवर तो अंदर भी बैठे हैं।”