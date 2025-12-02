Patrika LogoSwitch to English

‘बेचारे कुत्ते ने क्या किया?’ पिल्ले को लेकर संसद पहुंचीं रेणुका चौधरी, समर्थन में आए राहुल

सांसद रेणुका चौधरी के कार में आवारा पिल्ला लाकर संसद पहुंचने पर सुरक्षा रोक से विवाद भड़क गया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और भाजपा के बीच तीखी बयानबाज़ी छिड़ गई, जिससे मामला राजनीतिक तकरार में बदल गया।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 02, 2025

Renuka Chowdhury

कुत्ते को संसद लेकर पहुंची रेणुका चौधरी (X)

Dog in Parliament: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी (Renuka Chowdhury) एक छोटे आवारा कुत्ते को अपनी कार में लेकर संसद भवन पहुंचीं। सुरक्षा कर्मियों ने कुत्ते को परिसर में ले जाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया।

राहुल गांधी ने किया व्यंग्य

मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रेणुका चौधरी का खुलकर बचाव किया और सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, “आज तो कुत्ता ही मुख्य मुद्दा है ना? बेचारा कुत्ता क्या कर दिया? क्या उन्हें यहां आने की इजाजत नहीं है?” जब अधिकारियों ने बताया कि संसद परिसर में पालतू या आवारा जानवरों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है, तो राहुल गांधी ने संसद भवन की ओर इशारा करते हुए कहा, “पालतू जानवर तो अंदर भी बैठे हैं।”

रेणुका चौधरी का पक्ष

अपने बचाव में रेणुका चौधरी ने कहा कि रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला खतरे में था, इसलिए उन्होंने उसे बचाकर कार में बैठा लिया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “इस सरकार को जानवर पसंद नहीं हैं। जानवरों की कोई आवाज नहीं होती। वो कार में था, इन्हें क्या समस्या है? इतना छोटा सा है, क्या काट लेगा? संसद के अंदर बैठे लोग काटते हैं, कुत्ते नहीं।”

भाजपा का पलटवार

भाजपा ने इस पूरे प्रकरण को संसद की गरिमा पर हमला बताया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, “कांग्रेस की सांसद ने संसद सदस्यों और स्टाफ की तुलना कुत्तों से की और राहुल गांधी उनकी हरकतों का बचाव कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है।” कई भाजपा सांसदों ने इसे शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस का नया ड्रामा करार दिया।

