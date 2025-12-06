KVS NVS Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के 14 हजार से ज्यादा सीटों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी

KVS NVS Recruitment 2025 Last Date: KVS NVS Recruitment को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में निकली सरकारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तय थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने समय पर आवेदन नहीं किया था, उनके लिए यह एक बड़ा मौका है। नए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अब 11 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि इस भर्ती के योग्यता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले KVS और NVS में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं तय थीं, लेकिन अब इन्हें एक समान कर दिया गया है। इससे उम्मीदवारों को दोनों संस्थानों में एक साथ आवेदन करने की सुविधा मिल गई है।