6 दिसंबर 2025,

शनिवार

शिक्षा

KVS NVS Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के 14 हजार से ज्यादा सीटों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी

नए नियम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, PGT (हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स), TGT (हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन/फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन) और जूनियर सेकरेटेरिएट असिस्टेंट पदों के लिए समान योग्यता लागू होगी।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 06, 2025

KVS NVS Recruitment 2025

KVS NVS Recruitment 2025(Image-Freepik)

KVS NVS Recruitment 2025 Last Date: KVS NVS Recruitment को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में निकली सरकारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तय थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने समय पर आवेदन नहीं किया था, उनके लिए यह एक बड़ा मौका है। नए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अब 11 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि इस भर्ती के योग्यता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले KVS और NVS में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं तय थीं, लेकिन अब इन्हें एक समान कर दिया गया है। इससे उम्मीदवारों को दोनों संस्थानों में एक साथ आवेदन करने की सुविधा मिल गई है।

नए नियम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, PGT (हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स), TGT (हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन/फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन) और जूनियर सेकरेटेरिएट असिस्टेंट पदों के लिए समान योग्यता लागू होगी। पहले कुछ उम्मीदवार केवल एक ही संस्था में आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यह बाधा समाप्त हो गई है।

KVS NVS Recruitmen: इन पदों पर होगी भर्ती

पद का नामस्कूलवैकेंसी
असिस्टेंट कमिश्नर (ग्रुप A)केवीएस08
असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक्स)केवीएस09
प्रिंसिपलकेवीएस134
प्रिंसिपलएनवीएस93
वाइस प्रिंसिपलकेवीएस58
पोस्ट ग्रेजुएशन (PGT)केवीएस1465
पोस्ट ग्रेजुएशन (PGT)एनवीएस1513
PGT (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज)एनवीएस18
TGTकेवीएस2794
लाइब्रेरियनकेवीएस147
TGTएनवीएस2978
TGT (3rd लैंग्वेज)एनवीएस443
प्राइमरी टीचर (PRT)केवीएस3365
नॉन टीचिंग (AO, FO, AE, ASO, Jr Translator, Sr Secretariat, Steno)केवीएस1155
नॉन टीचिंग (JSA, Lab Attendant, MTS)एनवीएस787
कुल--14967

KVS NVS Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती में टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों तरह के पदों के लिए 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन, B.Ed, B.E./B.Tech, B.Com, M.Com आदि शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पात्र हैं। प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल जैसे उच्च पदों के लिए अनुभव की शर्त भी रखी गई है। आयु सीमा की बात करें तो पदानुसार अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

Published on:

06 Dec 2025 01:30 pm

Hindi News / Education News / KVS NVS Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के 14 हजार से ज्यादा सीटों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी

