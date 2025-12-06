KVS NVS Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के 14 हजार से ज्यादा सीटों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी

KVS NVS Recruitment 2025(Image-Freepik)
KVS NVS Recruitment 2025 Last Date: KVS NVS Recruitment को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में निकली सरकारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तय थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने समय पर आवेदन नहीं किया था, उनके लिए यह एक बड़ा मौका है। नए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अब 11 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि इस भर्ती के योग्यता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले KVS और NVS में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं तय थीं, लेकिन अब इन्हें एक समान कर दिया गया है। इससे उम्मीदवारों को दोनों संस्थानों में एक साथ आवेदन करने की सुविधा मिल गई है।
नए नियम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, PGT (हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स), TGT (हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन/फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन) और जूनियर सेकरेटेरिएट असिस्टेंट पदों के लिए समान योग्यता लागू होगी। पहले कुछ उम्मीदवार केवल एक ही संस्था में आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यह बाधा समाप्त हो गई है।
|पद का नाम
|स्कूल
|वैकेंसी
|असिस्टेंट कमिश्नर (ग्रुप A)
|केवीएस
|08
|असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक्स)
|केवीएस
|09
|प्रिंसिपल
|केवीएस
|134
|प्रिंसिपल
|एनवीएस
|93
|वाइस प्रिंसिपल
|केवीएस
|58
|पोस्ट ग्रेजुएशन (PGT)
|केवीएस
|1465
|पोस्ट ग्रेजुएशन (PGT)
|एनवीएस
|1513
|PGT (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज)
|एनवीएस
|18
|TGT
|केवीएस
|2794
|लाइब्रेरियन
|केवीएस
|147
|TGT
|एनवीएस
|2978
|TGT (3rd लैंग्वेज)
|एनवीएस
|443
|प्राइमरी टीचर (PRT)
|केवीएस
|3365
|नॉन टीचिंग (AO, FO, AE, ASO, Jr Translator, Sr Secretariat, Steno)
|केवीएस
|1155
|नॉन टीचिंग (JSA, Lab Attendant, MTS)
|एनवीएस
|787
|कुल
|--
|14967
इस भर्ती में टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों तरह के पदों के लिए 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन, B.Ed, B.E./B.Tech, B.Com, M.Com आदि शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पात्र हैं। प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल जैसे उच्च पदों के लिए अनुभव की शर्त भी रखी गई है। आयु सीमा की बात करें तो पदानुसार अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
