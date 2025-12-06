Science City of India: भारत की साइंस सिटी जहां विज्ञान को जिया जाता है, जानिए कौन से शहर को माना जाता है भारत का साइंस हब



कोलकाता को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यहां साइंस सिटी है। जहां विज्ञान को समझने और सीखने का तरीका काफी अलग और दिलचस्प है। यहां मशीनें, मॉडल, एक्सपेरिमेंट्स और इंटरएक्टिव एग्जिबिशन लगती हैं, जहां बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी आसानी से सीख और समझ सकते हैं। साइंस सिटी को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (National Council of Science Museums) चलाती है। यहां साइंस से जुड़े शो, प्रोग्राम्स और रिसर्च एक्टिविटीज का आयोजन किया जाता है। यही वजह है की कोलकाता साइंटिफिक एजुकेशन का हब बन गया।