Bigg Boss 19: अमाल मलिक, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, जानिये टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से कौन कितना पढ़ा-लिखा, इन दो के पास है एमबीए की डिग्री

मशहूर संगीतकार अमाल मलिक की स्कूली पढ़ाई मुंबई केजमनाबाई नरसी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने एनएम कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री ली। संगीत में उनकी गहरी रुचि के चलते उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से वेस्टर्न क्लासिकल, जैज और रॉक की ट्रेनिंग भी ली। 1990 में जन्मे अमाल कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए सुपरहिट म्यूजिक दे चुके हैं और इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं।