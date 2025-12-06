Bigg Boss 19: अमाल मलिक, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, जानिये टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से कौन कितना पढ़ा-लिखा, इन दो के पास है एमबीए की डिग्री

Bigg Boss 19 Contestant
Bigg Boss 19 इस समय देश के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो में से एक बना हुआ है। बिग बॉस 19 सीजन की विनर की घोषणा कुछ ही घंटो में हो जाएगी। ग्रैंड फिनाले नजदीक आते ही दर्शकों की दिलचस्पी कंटेस्टेंट्स की निजी जिंदगी और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर और बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि इस सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कितने पढ़े-लिखे हैं।
Amaal Mallik
मशहूर संगीतकार अमाल मलिक की स्कूली पढ़ाई मुंबई केजमनाबाई नरसी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने एनएम कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री ली। संगीत में उनकी गहरी रुचि के चलते उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से वेस्टर्न क्लासिकल, जैज और रॉक की ट्रेनिंग भी ली। 1990 में जन्मे अमाल कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए सुपरहिट म्यूजिक दे चुके हैं और इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं।
Farhana Bhatt
कश्मीर से आने वाली फरहाना भट्ट ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन, श्रीनगर से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने मुंबई के अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर्स संस्थान से एक्टिंग डिप्लोमा भी किया। उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों ही उनके परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देते हैं।
Gaurav Khanna
देश के जाने-माने अभिनेता गौरव खन्ना के पास एमबीए की डिग्री है। एक्टिंग जगत में कदम रखने से पहले वे एक आईटी कंपनी में काम कर चुके हैं। 11 दिसंबर 1981 को जन्मे गौरव ने अपनी मेहनत और अनुशासन से टीवी इंडस्ट्री में मजबूत पहचान बनाई।
Pranit More
लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग में एमबीए किया है। 1991 में जन्मे प्रणित ने कॉरपोरेट जॉब की बजाय स्टैंड-अप कॉमेडी को चुना और आज वे कॉमेडी सीन के उभरते सितारों में शामिल हैं।
Tanya Mittal
मॉडल और बिजनेसविमन तान्या मित्तल ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की है। 2000 में जन्मी तान्या मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं और कम उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं।
Bigg Boss 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर के रात में स्ट्रीम किया जाएगा। इससे संबंधित एक प्रोमो शेयर किया गया था। जिसमें सलमान खान नजर आ रहे थे। वीडियो में सलमान कहते दिखते हैं कि 7 दिसंबर की रात होगी सबसे ग्रैंड क्योंकि होने वाला है बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस सीजन को जीतता है।
